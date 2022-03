Poľský prezident: Ukrajinci pre nás nie sú utečenci, ale hostia

Varšava 25. marca (TASR) - Poľsko nepovažuje Ukrajincov za utečencov, ale za svojich hostí. Povedal to v piatok poľský prezident Andrzej Duda počas stretnutia so svojim americkým kolegom Joeom Bidenom, ktorý je na návšteve Poľska. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Duda opätovne potvrdil ochotu svojej krajiny pomáhať ľudom utekajúcim pred vojnou, ktorú na Ukrajine rozpútalo Rusko. V poľskom meste Rzeszów ležiacom približne 80 kilometrov západne od ukrajinských hraníc, sa obaja prezidenti stretli aj so zástupcami humanitárnych organizácií.



Poľský prezident povedal, že Ukrajinci sú pre neho bratia a susedia, ktorých vyháňa z vlasti útočná vojna vedená Ruskom. Prezidentovi Bidenovi poďakoval za podporu nie len v oblasti armády, ale aj pri poskytovaní humanitárnej pomoci.



Podľa poľskej pohraničnej stráže prišlo z Ukrajiny do Poľska od začiatku ruskej vojenskej invázie už takmer 2,24 milióna ľudí, uvádza DPA. Podľa údajov OSN z Ukrajiny celkovo utieklo už približne 3,7 milióna ľudí.