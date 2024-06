Poľský prezident v Číne podpísal päť obchodných dohôd

Peking 24. júna (TASR) - Poľský prezident Andzej Duda v pondelok počas oficiálnej návštevy v Pekingu podpísal päť dohôd o obchode so svojím čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom. Poliaci budú zároveň môcť vycestovať do Číny bez víz na 15 dní. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Najdôležitejšia dohoda sa týka vývozu hydiny, ostatné zahŕňajú vzdelávacie výmenné pobyty, vzájomnú obchodnú spoluprácu a podporu investícií. Duda povedal, že ide zrejme o "doteraz najväčšie dohody", ktoré "do značnej miery otvárajú čínsky trh poľskému poľnohospodárstvu".



Duda je na päťdňovej oficiálnej návšteve Číny do stredy (26. 6.). Varšava a Peking si tento rok pripomínajú 75. výročie nadviazania diplomatických vzťahov.



Lídri sa spolu stretli vo Veľkej sále ľudu v Pekingu, kde sa okrem iného konajú zasadnutia parlamentu a zjazdy Komunistickej strany Číny.



"Počas uplynulých 75 rokov od nadviazania diplomatických stykov sa bilaterálne vzťahy neustále rozvíjajú a neustále vlievajú nový život do tradičného priateľstva medzi oboma krajinami," vyhlásil na schôdzke čínsky prezident.



Duda označil vzťahy Poľska a Číny za pevné. So Si Ťin-Pchingom rokoval aj o ruskej invázii na Ukrajinu, pred novinármi sa o tom však nezmienili. Duda už predtým avizoval, že chce hovoriť o Bielorusku - spojencovi Moskvy -, ktoré na hranicu s Poľskom vyvíja tlak pomocou podpory migrácie ako súčasti hybridnej vojny zahŕňajúcej okrem iného aj kybernetické útoky.



Poľsko má podľa Dudu záujem na užších ekonomických väzbách s Čínou, najmä v rámci Siho iniciatívy Jeden pás, jedna cesta (OBOR), ktorej cieľom je vybudovať dopravné spojenia a ďalšiu infraštruktúru medzi Čínou, Európou, juhovýchodnou Áziou a ďalšími regiónmi.



Si na stretnutí oznámil, že Čína zavedie bezvízový styk pre poľských občanov. Duda očakáva, že opatrenie vstúpi do platnosti v najbližších dňoch.