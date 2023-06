Poľský prezident: Vagnerovci v Bielorusku môžu byť hrozbou pre región

Kyjev 28. júna (TASR) - Prítomnosť žoldnierov z ruskej Vagnerovej skupiny v Bielorusku by mohla predstavovať potenciálnu "hrozbu" pre okolité krajiny, varoval počas stredajšej návštevy Ukrajiny poľský prezident Andrzej Duda. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"V súčasnosti je pre nás ťažké vylúčiť, že by prítomnosť Vagnerovej skupiny nemohla predstavovať potenciálnu hrozbu pre Poľsko, ktoré má s Bieloruskom spoločnú hranicu, hrozbu pre Litvu... a potenciálne aj pre Lotyšsko," povedal Duda reportérom v Kyjeve.



Poľsko a Litva podľa Dudu robia všetko pre to, aby nadchádzajúci summit Severoatlantickej aliancie vo Vilniuse priniesol jasnú perspektívu členstva Ukrajiny v NATO. Agentúra PAP pripomína, že Duda pricestoval do Kyjeva spoločne s litovským prezidentom Gitanasom Nausédom, aby si pripomenuli ukrajinský Deň ústavy a vyjadrili podporu Kyjevu v boji proti pokračujúcej ruskej agresii.



Stretli sa aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, s ktorým diskutovali o súčasnej situácii na frontovej línii a potenciálnej hrozbe ruského úroku na Záporožskú jadrovú elektráreň (ZAES). Traja prezidenti tiež hovorili o blížiacom sa summite NATO, ktorý sa v litovskej metropole uskutoční 11. a 12. júla.



Ukrajina by podľa Dudu mala v budúcnosti vstúpiť do NATO, "pretože hlboko veríme, že bezpečnosť Ukrajiny je tiež bezpečnosťou nás všetkých". Posilnenie Aliancie vo východnej Európe je podľa neho v záujme všetkých krajín v regióne.



Jasnú podporu budúcemu vstupu Ukrajiny do NATO vyjadril aj litovský prezident Nauséda, podľa ktorého by na summite aliancie mala byť "otvorená cesta Kyjevu k členstvu".



Zelenskyj uviedol, že summit NATO "bude príležitosťou jasne definovať otázku členstva Ukrajiny v Aliancii". Súčasne vyjadril nádej, že po vojne sa "Ukrajina stane členskou krajinou NATO" a dovtedy dostane potrené "bezpečnostné záruky".



Ukrajinský prezident sa poďakoval Poľsku a Litve za to, že sú "najdôležitejšími spojencami" Ukrajiny a prijímajú ukrajinských utečencov, píše PAP.