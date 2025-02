Poľský prezident verí, že v Poľsku vznikne americká vojenská základňa

Varšava 14. februára (TASR) – Poľský prezident Andrzej Duda v piatok privítal amerického ministra obrany Petea Hegsetha. Na tlačovej konferencii po stretnutí vyjadril presvedčenie, že v Poľsku vznikne "Fort Trump" (Pevnosť Trump - pozn. TASR), veľká americká vojenská základňa, o ktorej sa diskutuje už od prvej vlády prezidenta USA Donalda Trumpa, informuje varšavský spravodajca TASR.



Duda zdôraznil, že prvá administratíva Trumpa bola obdobím posilňovania poľsko-amerického partnerstva. Počas tohto obdobia Poľsko nakúpilo stíhačky F-35 a USA do krajiny vyslali viac svojich vojakov. Poľský prezident pripomenul, že už vtedy podporoval zriadenie veľkej americkej základne, pre ktorú použil názov Fort Trump. Základňa dodnes nevznikla, ale USA do Poľska postupne poslali ďalších vojakov, ktorých počet v súčasnosti dosahuje takmer 8000.



Podľa poľského prezidenta je dôležité, aby spojenci v NATO zvýšili svoje obranné výdavky. "Podporujeme Trumpovu politiku, aby sa v NATO prijalo rozhodnutie o zvýšení minimálnych výdavkov na obranu. O tejto otázke som hovoril aj s prezidentom Bidenom," uviedol.



Duda v reakcii na vojnu na Ukrajine vyzval na dôsledné sledovanie pôvodných vyjadrení Donalda Trumpa a nielen ich mediálnych interpretácií. "Potrebujeme si všímať, aké nástroje chce Trump použiť na dosiahnutie mieru. Nejde len o vojenské prostriedky," dodal s tým, že Trump má najsilnejšie karty, ktorými môže zodpovedné osoby dotlačiť k rokovaciemu stolu.



Prezident Poľska označil za pozitívne, že v čase, keď sa začínajú prvé vážne diskusie o ukončení ruskej agresie na Ukrajine, prišiel americký minister obrany práve do Varšavy rokovať o politických rozhodnutiach, ktoré ovplyvnia bezpečnosť nielen USA, ale aj celého sveta. Zároveň oznámil, že v najbližších dňoch krajinu navštívi aj americký osobitný vyslanec pre Rusko a Ukrajinu Keith Kellogg.



Vo štvrtok Varšavu navštívil šéf spoločnosti Google Sundar Pichai, ktorý s poľským premiérom Donaldom Tuskom podpísal memorandum o využívaní umelej inteligencie a ohlásil zámer vzdelať milión Poliakov v moderných technológiách.



(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)