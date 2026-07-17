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Poľský prezident vetoval zákon o partnerských zväzkoch
Schválený návrh predpokladal, že dve plnoleté osoby, ktoré nie sú v manželstve, alebo v príbuzenskom vzťahu, by mohli pred notárom uzavrieť zmluvu registrovanú na matrike.
Autor TASR,aktualizované
Varšava 17. júla (TASR) - Poľský prezident Karol Nawrocki v piatok vetoval vládny zákon, ktorý mal umožniť právnu formalizáciu partnerských zväzkov párov rovnakého pohlavia. Oznámil to vo videu zverejnenom na sieti X, informuje varšavský spravodajca TASR.
Schválený návrh predpokladal, že dve plnoleté osoby, ktoré nie sú v manželstve, alebo v príbuzenskom vzťahu, by mohli pred notárom uzavrieť zmluvu registrovanú na matrike. Tá by upravovala majetkové vzťahy, vyživovaciu povinnosť, právo na bývanie, prístup k zdravotným informáciám partnera či otázky súvisiace s pohrebom. Súčasťou mohol byť aj dodatok obsahujúci závety oboch strán.
Rozhodnutie Nawrockého skritizovala splnomocnenkyňa vlády pre rovnosť Katarzyna Kotulová z Novej ľavice. „Otočil sa (prezident) chrbtom k dvom miliónom ľudí, ktorí v súčasnosti žijú v neformálnych zväzkoch,“ uviedla na sieti X. Podľa nej veto nie je zablokovaním, ale len oddialením zmeny zákona a preto pripravuje ďalšie kroky.
Kriticky sa vyjadrili aj ďalší koaliční politici. „Prezident zablokoval dobré zmeny. Namiesto toho, aby ľuďom uľahčil život, si vybral politiku,“ napísal na sieti X predseda kresťanskodemokratickej Poľskej ľudovej strany (PSL) a minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. PSL návrh najprv odmietalo a s jeho podporou súhlasilo až po ústupkoch zo strany Novej ľavice.
Nawrockého kancelária už v máji avizovala, že prezident návrh nepodporí. Šéf kancelárie Pawel Szefernaker vtedy uviedol, že zákon fakticky zavádza inštitút registrovaného partnerstva.
„Nesúhlasím so zavádzaním partnerských zväzkov zadnými dverami, ktoré majú nahradiť alebo obísť inštitút manželstva,“ uviedol prezident v piatkovom videu. Jeho spolupracovníci už skôr deklarovali podporu riešeniam, ktoré by blízkym osobám uľahčili prístup k zdravotným informáciám alebo návštevy v nemocniciach.
„Prezident zdôraznil, že je pripravený podpísať zákon o statuse blízkej osoby, ktorý skutočne vyrieši problémy občanov, ale neohrozí ústavnú ochranu manželstva ako zväzku medzi ženou a mužom,“ povedal v piatok Szefernaker podľa agentúry PAP.
Legislatívu pritom prvýkrát v dejinách Poľska schválili obe komory parlamentu. V dolnej komore (Sejme) za jej prijatie hlasovalo 230 poslancov. Na prelomenie prezidentského veta je potrebná trojpätinová väčšina hlasujúcich poslancov pri účasti najmenej polovice z celkového počtu zákonodarcov, čo znamená najmenej 276 hlasov, pripomenula stanica TVN24. Tými však vládna koalícia nedisponuje.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Schválený návrh predpokladal, že dve plnoleté osoby, ktoré nie sú v manželstve, alebo v príbuzenskom vzťahu, by mohli pred notárom uzavrieť zmluvu registrovanú na matrike. Tá by upravovala majetkové vzťahy, vyživovaciu povinnosť, právo na bývanie, prístup k zdravotným informáciám partnera či otázky súvisiace s pohrebom. Súčasťou mohol byť aj dodatok obsahujúci závety oboch strán.
Rozhodnutie Nawrockého skritizovala splnomocnenkyňa vlády pre rovnosť Katarzyna Kotulová z Novej ľavice. „Otočil sa (prezident) chrbtom k dvom miliónom ľudí, ktorí v súčasnosti žijú v neformálnych zväzkoch,“ uviedla na sieti X. Podľa nej veto nie je zablokovaním, ale len oddialením zmeny zákona a preto pripravuje ďalšie kroky.
Kriticky sa vyjadrili aj ďalší koaliční politici. „Prezident zablokoval dobré zmeny. Namiesto toho, aby ľuďom uľahčil život, si vybral politiku,“ napísal na sieti X predseda kresťanskodemokratickej Poľskej ľudovej strany (PSL) a minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. PSL návrh najprv odmietalo a s jeho podporou súhlasilo až po ústupkoch zo strany Novej ľavice.
Nawrockého kancelária už v máji avizovala, že prezident návrh nepodporí. Šéf kancelárie Pawel Szefernaker vtedy uviedol, že zákon fakticky zavádza inštitút registrovaného partnerstva.
„Nesúhlasím so zavádzaním partnerských zväzkov zadnými dverami, ktoré majú nahradiť alebo obísť inštitút manželstva,“ uviedol prezident v piatkovom videu. Jeho spolupracovníci už skôr deklarovali podporu riešeniam, ktoré by blízkym osobám uľahčili prístup k zdravotným informáciám alebo návštevy v nemocniciach.
„Prezident zdôraznil, že je pripravený podpísať zákon o statuse blízkej osoby, ktorý skutočne vyrieši problémy občanov, ale neohrozí ústavnú ochranu manželstva ako zväzku medzi ženou a mužom,“ povedal v piatok Szefernaker podľa agentúry PAP.
Legislatívu pritom prvýkrát v dejinách Poľska schválili obe komory parlamentu. V dolnej komore (Sejme) za jej prijatie hlasovalo 230 poslancov. Na prelomenie prezidentského veta je potrebná trojpätinová väčšina hlasujúcich poslancov pri účasti najmenej polovice z celkového počtu zákonodarcov, čo znamená najmenej 276 hlasov, pripomenula stanica TVN24. Tými však vládna koalícia nedisponuje.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)