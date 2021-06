Poľský prezident vyznamenal slovenských manželov za pomoc Poliakom

Varšava 2. júna (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda vyznamenal in memoriam slovenských manželov Jozefa Lacha a Žofiu Lachovú, ktorí počas druhej svetovej vojny pomohli mnohým Poliakom. TASR o tom informoval Pileckého Inštitút so sídlom vo Varšave, ktorý sa venuje odkazu boja proti totalitným režimom.



Vyznamenanie Virtus et Fraternitas udeľuje poľský prezident na návrh zmieneného Pileckého Inštitútu. Dostávajú ho zvyčajne cudzinci, ktorí pomáhali Poliakom počas druhej svetovej vojny a v období totalitného komunistického režimu. Poľský prezident udelil tento rok takéto vyznamenanie celkovo deviatim ľuďom, a to z Česka, Slovenska, Rumunska, Ukrajiny a Maďarska.



Žofia a Jozef Lachovci pomáhali prepravovať poľských letcov, poslov a ľudí utekajúcich z Poľska okupovaného nacistami cez Slovensko do Maďarska. Okrem dopravy im poskytli aj úkryt vo svojom dome v Poprade či falošné slovenské doklady. Neskôr pomáhali manželia prepravovať príslušníkov poľského odboja aj opačným smerom - k poľským hraniciam.



Ako uvádza Pileckého Inštitút, napriek tomu, že manželia Lachovci mali deti, pomáhali poľským občanom a riskovali tak, že budú zatknutí slovenskými orgánmi, ktoré boli v tom čase podriadené nacistom. Odvaha a nezištnosť manželov Lachovcov pomohla zachrániť množstvo životov a zaistila, že zmienená tranzitná cesta sa zachovala až takmer do konca vojny. Dvojica bola neskôr nominovaná na viacero poľských vyznamenaní, čo sa však nestretlo s odobrením vtedajšieho komunistického režimu v Československu.



Pileckého Inštitút je pomenovaný podľa hrdinského poľského vojaka Witolda Pileckého, ktorý sa dobrovoľne nechal poslať do koncentračného tábora Auschwitz, aby odtiaľ podával prvé tajné správy o páchanom holokauste.