Poľský prezident začal dvojdňovú návštevu Nemecka

Berlín 22. októbra (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda začal v pondelok popoludní dvojdňovú návštevu Nemecka. Jej prvé hodiny venoval tzv. hospodárskej diplomacii, podpore poľských firiem pôsobiacich na nemeckom trhu a trhoch v ďalších západoeurópskych štátoch, a to na podujatí v meste Biesenthal neďaleko Berlína.



V utorok Duda absolvuje v Berlíne stretnutie s nemeckým prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom, ako aj s kancelárkou Angelou Merkelovou.



Prezidenti oboch krajín by sa tiež mali zúčastniť na bilaterálnom fóre v priestoroch nemeckého rezortu zahraničných vecí, vyplýva z pondelkových informácií poľských elektronických médií a agentúry DPA.



Podľa informácií, ktoré zverejnil šéf kabinetu poľského prezidenta Krzysztof Szczerski, by berlínskym rokovaniam mali dominovať témy ako budúcnosť Európskej únie, európsko-americké vzťahy, ako aj problematika plynovodu Nord Stream 2 vedúceho pod hladinou Baltského mora. Tento rusko-nemecký projekt nemá podporu Varšavy, pretože podľa názoru poľského vedenia vedie vybudovanie podobných trás k ešte väčšej závislosti starého kontinentu na Ruskej federácii.



Ďalšou kontroverznou, aj keď nie iba bilaterálnou otázkou, je neochota Poľska - podobne ako iných východoeurópskych štátov - prijať dohodnutý počet utečencov. Z hľadiska Európskej únie je podstatným problémom kritizovaná reforma poľského súdnictva, naznačila tlačová agentúra DPA.



Na záver programu návštevy Nemecka sa Andrzej Duda zúčastní na slávnostnom koncerte v Konzerthause v Berlíne pri príležitosti 100. výročia nezávislosti Poľska, na ktorom vystúpi Poznaňská filharmónia so sólistami a dirigentom Marekom Pijarowským.