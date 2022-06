Poľský prezident žiada Scholza a Macrona, aby navštívili Buču a Irpiň

Varšava 13. júna (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda opakovane vyzval nemeckého spolkového kancelára Olafa Scholza a francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, aby navštívili ukrajinské mestá Buča a Irpiň. To by podľa Dudu mohlo spôsobiť zmenu ich postoja k Rusku. TASR správu prevzala v pondelok z agentúry PAP, ktorá sa odvoláva na námestníka poľského ministra zahraničných vecí Marcina Przydacza.



Obaja politici podľa správ plánujú ešte v júni spolu s talianskym premiérom Mariom Draghim spoločnú cestu na Ukrajinu. Scholz a Macron čelia kritike, že nedokážu voči Rusku zaujať dostatočne rázny postoj v spojitosti s vojnou na Ukrajine, píše PAP.



Przydacz upozornil, že Duda opätovne vyzýval Scholza a Macrona, aby navštívili mestá Buča a Irpiň v Kyjevskej oblasti, kde sa ruskí vojaci údajne dopustili vojnových zločinov. To podľa Dudu "možno zmení ich postoj".



Przydacz si podľa svojich slov nerobí ilúzie, že sa postoje týchto troch lídrov (Scholz, Macron, Draghi) európskych krajín zmenia. Je však podľa neho potrebné vyvinúť úsilie s cieľom zaistiť, že tieto krajiny nebudú vytvárať na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského tlak, aby urobil voči Rusku ústupky.



Starosta Kyjeva Vitalij Kličko počas uplynulého víkendu takisto vyjadril presvedčenie, že návšteva politikom objasní situáciu na Ukrajine. "Myslím si, že situáciu lepšie pochopíte, keď na vlastné oči uvidíte mestá, ako je Buča," povedal Kličko. "Už to síce nie je také ako v marci, keď z týchto miest práve odišli ruskí vojaci. Ale keď títo traja štátni činitelia uvidia situáciu na vlastné oči a porozprávajú sa s ľuďmi, pochopia aj emocionálne, aké dôležité je nás podporovať. So všetkým – zbraňami, peniazmi, humanitárnou podporou," dodal.