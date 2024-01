Poľský prezident zverejnil na X zvláštny príspevok

Varšava 5. januára (TASR) - Poľský minister digitalizácie Krzysztof Gawkowski navrhol v piatok prezidentovi Andrzejovi Dudovi, aby si skontroloval prístup k účtom na sociálnych sieťach. Urobil tak po tom, čo sa na Dudovom účte na sociálnej sieti X objavil nakrátko zvláštny príspevok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Na súkromnom účte Dudu bol vo štvrtok zverejnený príspevok, v ktorom sa písalo: "Povedz mu, aby sa spýtal svojej ženy, čo to znamená mať gule. Ona to vie!"



Príspevok bol rýchlo po zverejnení zmazaný, no internetoví užívatelia si stihli spraviť snímky obrazovky, ktoré začali na internete rýchlo kolovať. Príspevok mnohých pobavil, no ozvali sa aj kritické hlasy, podľa ktorých by sa mala hlava štátu správať v online priestore opatrnejšie.



Dudova kancelária nevysvetlila, čoho sa príspevok týkal, a ani to, ako prišlo k jeho zverejneniu.



Poľská vláda vedená Dudovým rivalom, premiérom Donaldom Tuskom, prezidentovi navrhla, aby bol opatrnejší, a ponúkla mu tiež pomoc pri prípadnom overení bezpečnosti jeho účtov.



"Keďže na sa účte prezidenta Andrzeja Dudu na webovej stránke X objavila zvláštna položka, ktorá rýchlo zmizla, žiadam prezidenta, aby skontroloval bezpečnosť prístupov k svojim účtom na sociálnych sieťach," reagoval na sieti X minister Gawkowski.



Duda v minulosti už komunikoval napríklad s anonymnými užívateľmi sociálnych sietí a prijal tiež telefonáty od ruských vtipkárov, ktorí predstierali, že sú generálnym tajomníkom OSN a francúzskym prezidentom, píše AP.