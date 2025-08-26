Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Poľský prezident zvolá Radu kabinetu, zúčastní sa jej aj premiér Tusk

Na snímke prezident Poľska Karol Nawrocki. Foto: TASR/PAP

Podľa ústavy môže prezident v záležitostiach mimoriadnej dôležitosti zvolať Radu kabinetu, ktorú tvoria ministri pod jeho vedením. Takéto zasadnutie však nemá rozhodovacie kompetencie vlády.

Autor TASR
Varšava 26. augusta (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk sa v stredu zúčastní na zasadnutí Rady kabinetu, ktorú zvolal prezident Karol Nawrocki. Informoval o tom v utorok hovorca vlády Adam Szłapka s tým, že predseda vlády vystúpi v úvodnej časti stretnutia, ktorá bude prístupná médiám. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

Rada kabinetu sa uskutoční 27. augusta a podľa prezidentskej kancelárie bude témou rokovania ochrana poľského poľnohospodárstva a domácej produkcie pred dôsledkami dovozu poľnohospodárskych produktov z krajín mimo Európskej únie, najmä v súvislosti s dohodou EÚ-Mercosur a obchodnou dohodou medzi EÚ a Ukrajinou o agrárnych a potravinárskych produktoch.

Szlapka zdôraznil, že účasť premiéra a ministrov na Rade kabinetu je súčasťou ústavného rámca. „Zhodne s tradíciou potvrdzujeme, že v časti otvorenej pre médiá vystúpi prezident aj predseda vlády a následne bude pokračovať pracovný program rokovania,“ uviedol hovorca. Dodal, že vláda je na zasadnutie pripravená a predstaví svoje stanoviská k aktuálnym otázkam v oblasti vnútornej aj zahraničnej politiky.

Podľa ústavy môže prezident v záležitostiach mimoriadnej dôležitosti zvolať Radu kabinetu, ktorú tvoria ministri pod jeho vedením. Takéto zasadnutie však nemá rozhodovacie kompetencie vlády.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
