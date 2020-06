Prezidentský kandidát Trzaskowski vyzbieral vyše milióna podpisov

Varšava 9. júna (TASR) - Varšavský primátor Rafal Trzaskowski v utorok oznámil, že vyzbieral 1,6 milióna podpisov podporujúcich jeho kandidatúru v nadchádzajúcich prezidentských voľbách. V utorok o tom informovala agentúra DPA.



Súčasná legislatíva požaduje od kandidáta minimálne 100.000 podpisov pred tým, než volebná komisia schváli jeho kandidatúru.



Trzaskowski sa rýchlo stal silným vyzývateľom ešte stále úradujúceho prezidenta Andrzeja Dudu v blížiacich sa prezidentských voľbách, ktoré boli z dôvodu koronavírusovej pandémie presunuté na 28. júna.



Trzaskowski sa stal prezidentským kandidátom koalície opozičných centristických strán po tom, čo kandidátka opozičnej Občianskej koalície (KO) Malgorzata Kidawová-Bloňská stiahla 15. mája svoju kandidatúru.



Kidawová-Bloňská, ktorá vyzývala na bojkotovanie volieb iba prostredníctvom možnosti odovzdania hlasu poštou, dosahovala vo volebných prieskumoch nízke čísla. Voľbu poštou sa pokúšala presadiť vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS).



Poľský parlament však schválil začiatkom júna návrh zákona, podľa ktorého budú občania môcť odovzdať svoj hlas vo volebných miestnostiach alebo poštou.



Súčasný prezident Andrzej Duda, dôležitý spojenec PiS, bol podľa agentúry Reuters dlho považovaný za jasného favorita volieb.



Nedávne prieskumy verejnej mienky však ukázali, že jeho náskok sa znížil. Stalo sa tak najmä preto, že hlavné opozičné zoskupenie - Občianska koalícia (KO) - pristúpilo k zmene kandidáta a do volieb delegovalo práve liberálneho varšavského primátora.



Z najnovších prieskumov vyplýva, že Duda by v druhom kole prehral nielen v prípade, že by sa v ňom stretol s Trzaskowským, ale aj ak by bol jeho súperom nezávislý kandidát Szymon Holownia.