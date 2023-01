Poľský prieskum: Starosta Varšavy by bol najlepší kandidát na premiéra

Varšava 23. januára (TASR) - Starosta Varšavy a popredný člen hlavnej opozičnej strany v Poľsku Občianska platforma (PO) Rafal Trzaskowski by bol najlepším kandidátom na post premiéra, keby opozícia zvíťazila v tohtoročných parlamentných voľbách. Ukázali to výsledky prieskumu verejnej mienky v pondelkovom denníku Rzeczpospolita. TASR informuje podľa tlačovej agentúry PAP.



Podľa prieskumu je 24 percent opýtaných presvedčených, že v prípade víťazstva opozície by mal byť budúcim premiérom Trzaskowski. Iba 14,8 percenta si myslí, že by sa ním mal stať líder PO Donald Tusk. Medzi opozične orientovanými hlasujúcimi získal Trzaskowski 42-percentnú podporu a Tusk 22-percentnú. Tusk bol v rokoch 2014-2019 predsedom Európskej rady a predtým poľským premiérom.



Senátor z najväčšieho opozičného subjektu PO Marcin Bosacki v pondelok v rozhovore pre súkromnú spravodajskú televíziu TVN24 povedal, že jeho strana by chcela zjednotenie opozície a spoločnú kandidátnu listinu vo voľbách. Dodal však, že Občianska platforma "nemôže čakať neurčito dlho" a je pripravená ísť do volebného zápasu aj samostatne.