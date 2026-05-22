Poľský projekt pri slovenských hraniciach má podporiť rozvoj regiónu
Lutowiská 22. mája (TASR) - V poľských Lutowiskách pri slovenských a ukrajinských hraniciach otvorili v piatok nový cezhraničný projekt bývalých staníc pohraničnej stráže. Na otvorení sa zúčastnil aj štátny tajomník ministerstva vnútra SR Michal Kaliňák. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa oznámenia ministerstva.
Projekt zahŕňa informačné tabule s multimediálnym obsahom v lokalitách niekdajších staníc pohraničnej stráže na poľsko-československej hranici. Súčasťou je aj obnovená kuriérska trasa Les z obdobia druhej svetovej vojny, ktorá v minulosti slúžila členom odboja na prechody cez hranicu smerom do Maďarska.
„Aj napriek tomu, že väčšina aktivít je na území našich susedov, geografická blízkosť a minimálna jazyková bariéra zvyšujú atraktivitu aj nášho územia,“ uviedol Kaliňák. Projekt sa podľa štátneho tajomníka dotýka na slovenskej strane okresov Bardejov, Svidník, Medzilaborce a Snina.
V sobotu sa zároveň v obci Mikulášová v okrese Bardejov uskutoční spoločné taktické cvičenie civilnej ochrany slovenských a poľských samospráv zamerané na simuláciu a hasenie lesného požiaru. Do cvičenia sa zapojí 21 samospráv, z toho 13 slovenských a osem poľských. Cieľom je posilniť pripravenosť záchranných zložiek na mimoriadne udalosti a prírodné katastrofy súvisiace s klimatickými zmenami.
Kaliňák poukázal aj na význam spolupráce prihraničných regiónov v novom eurofondovom období, v ktorom budú podľa neho dôležitou súčasťou rozvoja integrované cezhraničné projekty. „Už dnes sa musíme pripravovať spoločne, pretože budúcnosť bude naklonená pripraveným,“ vyhlásil.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
