Poľský prokurátor požiadal EP o súhlas so stíhaním G. Brauna
Ide už o štvrtý návrh voči Braunovi celkovo v 19 prípadoch, ktoré sú predmetom trestných konaní vedených prokuratúrou.
Autor TASR
Varšava 5. septembra (TASR) - Poľský generálny prokurátor a minister spravodlivosti Waldemar Žurek požiadal v piatok predsedníčku Európskeho parlamentu Robertu Metsolovú o súhlas na trestné stíhanie europoslanca Grzegorza Brauna. Prokuratúra ho viní z verejného popierania zločinov spáchaných v bývalom nacistickom koncentračnom a vyhladzovacom tábore Auschwitz-Birkenau. Infomuje o tom varšavský spravodajca podľa komunikátu prokuratúry.
Podľa prokuratúry Braun v dvoch mediálnych vystúpeniach v júli tohto roka popieral genocídu Židov a ďalších obyvateľov okupovanej Európy, ktorých počas druhej svetovej vojny nacisti zavraždili v plynových komorách. To je kvalifikované ako trestný čin podľa zákona o Inštitúte národnej pamäti.
Prokuratúra uviedla, že vyšetrovanie bolo začaté z úradnej povinnosti a následne sa k nemu pripojili viaceré trestné oznámenia od inštitúcií, spoločenských organizácií i jednotlivcov. Zhromaždený dôkazový materiál podľa nej dostatočne odôvodňuje podozrenie, že europoslanec spáchal dva trestné činy.
Bez súhlasu Európskeho parlamentu nemožno vzniesť obvinenie voči Braunovi ani vykonať procesné úkony. Prokuratúra zdôraznila, že jeho vyjadrenia nesúviseli s výkonom mandátu europoslanca a nepredstavovali politické stanoviská.
Ide už o štvrtý návrh voči Braunovi celkovo v 19 prípadoch, ktoré sú predmetom trestných konaní vedených prokuratúrou.
Gregorz Braun je predsedom krajne pravicovej strany Konfederácia koruny poľskej. V prvom kole nedávnych prezidentských volieb získal viac ako šesť percent hlasov a umiestnil sa na štvrtom mieste.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
