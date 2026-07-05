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Poľský rezort obrany zverejní informácie o dodávkach zbraní Kyjevu
Kosiniak-Kamysz zdôraznil, že akékoľvek úniky utajovaných informácií ohrozujú bezpečnosť Poľska.
Autor TASR
Varšava 5. júla (TASR) — Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz v nedeľu oznámil, že zverejní informácie o dodávkach zbraní Ukrajine od začiatku invázie ruských síl. Zároveň poveril Vojenskú kontrarozviedku (SKW), aby preverila, kto sa mal usilovať o úmyselné zverejnenie utajovaných informácií o takýchto dodávkach. Informovala o tom spravodajská televízia TVN24 a agentúra PAP.
„Po konzultácii s premiérom Donaldom Tuskom, riadiac sa princípom zodpovednosti voči verejnosti a v súlade so zákonom, som nariadil zverejnenie informácií o všetkých tranžiach vojenskej pomoci Ukrajine v rokoch 2022 – 2026,“ napísal Kosiniak-Kamysz na sieti X.
Minister ďalej uviedol, že proces poskytovania vojenského materiálu Kyjevu spustila vláda strany Právo a spravodlivosť (PiS) na čele s vtedajším ministrom obrany Mariuszom Blaszczakom. O každom dare boli podľa neho informovaní aj prezidenti – najprv Andrzej Duda, v súčasnosti Karol Nawrocki.
Kosiniak-Kamysz zdôraznil, že akékoľvek úniky utajovaných informácií ohrozujú bezpečnosť Poľska. Blaszczaka obvinil, že už raz konal proti záujmom poľského štátu a že všetky podobné prípady budú vyšetrené „bez ohľadu na imunitu“.
Rozhodnutie ministra prišlo po víkendových vyjadreniach opozičných politikov. Podpredseda Sejmu, dolnej komory parlamentu, Krzysztof Bosak z krajne pravicovej strany Konfederácia v sobotu na sociálnej sieti X uviedol, že mnohé správy potvrdzujú, že Poľsko darovalo Ukrajine rakety PAC-3 MSE pre americký systém protivzdušnej a obrany Patriot. K darovaniu údajne došlo v marci bez vedomia Sejmu. Podľa Bosaka tieto rakety kúpilo Poľsko od USA na vybudovanie viacvrstvového systému protivzdušnej obrany, ktorý je stále nedokončený. PAC-3 MSE sú jediné rakety vo výzbroji poľskej armády schopné zostreliť ruské balistické strely Iskander, ktoré ohrozujú Poľsko a sú rozmiestnené v Kaliningradskej oblasti, dodal Bosak.
Blaszczak, v súčasnosti predseda poslaneckého klubu najväčšej opozičnej strany PiS, označil možné darovanie rakiet PAC-3 MSE za „obrovský škandál“. Podľa neho by išlo o konanie v rozpore s povinnosťou vlády zaistiť bezpečnosť občanov, najmä v čase zvýšenej hrozby provokácií zo strany Ruska. Blaszczak požiadal vládu o vysvetlenie, či Poľsko rakety Ukrajine odovzdalo, v akom počte, či sa vzdalo miesta vo výrobnom poradovníku a aké dôsledky by to malo na obranné kapacity poľskej armády.
Agentúra DPA pripomenula, že nemecký minister obrany Boris Pistorius v marci 2026 úspešne zavŕšil iniciatívu, v rámci ktorej pomohol zaobstarať pre Ukrajinu približne 30 rakiet typu PAC-3 v najmodernejšej konfigurácii. Na aprílovom stretnutí krajín podporujúcich Ukrajinu v Ramsteine sa ukrajinský minister obrany Mychajlo Fedorov menovite poďakoval Nemecku, Holandsku, Španielsku a Poľsku. Kosiniak-Kamysz vtedy nechal otvorenú otázku, či Poľsko poskytlo rakety z vlastných zásob, alebo dalo Ukrajine prednosť pri ich objednávaní z USA.
„Po konzultácii s premiérom Donaldom Tuskom, riadiac sa princípom zodpovednosti voči verejnosti a v súlade so zákonom, som nariadil zverejnenie informácií o všetkých tranžiach vojenskej pomoci Ukrajine v rokoch 2022 – 2026,“ napísal Kosiniak-Kamysz na sieti X.
Minister ďalej uviedol, že proces poskytovania vojenského materiálu Kyjevu spustila vláda strany Právo a spravodlivosť (PiS) na čele s vtedajším ministrom obrany Mariuszom Blaszczakom. O každom dare boli podľa neho informovaní aj prezidenti – najprv Andrzej Duda, v súčasnosti Karol Nawrocki.
Kosiniak-Kamysz zdôraznil, že akékoľvek úniky utajovaných informácií ohrozujú bezpečnosť Poľska. Blaszczaka obvinil, že už raz konal proti záujmom poľského štátu a že všetky podobné prípady budú vyšetrené „bez ohľadu na imunitu“.
Rozhodnutie ministra prišlo po víkendových vyjadreniach opozičných politikov. Podpredseda Sejmu, dolnej komory parlamentu, Krzysztof Bosak z krajne pravicovej strany Konfederácia v sobotu na sociálnej sieti X uviedol, že mnohé správy potvrdzujú, že Poľsko darovalo Ukrajine rakety PAC-3 MSE pre americký systém protivzdušnej a obrany Patriot. K darovaniu údajne došlo v marci bez vedomia Sejmu. Podľa Bosaka tieto rakety kúpilo Poľsko od USA na vybudovanie viacvrstvového systému protivzdušnej obrany, ktorý je stále nedokončený. PAC-3 MSE sú jediné rakety vo výzbroji poľskej armády schopné zostreliť ruské balistické strely Iskander, ktoré ohrozujú Poľsko a sú rozmiestnené v Kaliningradskej oblasti, dodal Bosak.
Blaszczak, v súčasnosti predseda poslaneckého klubu najväčšej opozičnej strany PiS, označil možné darovanie rakiet PAC-3 MSE za „obrovský škandál“. Podľa neho by išlo o konanie v rozpore s povinnosťou vlády zaistiť bezpečnosť občanov, najmä v čase zvýšenej hrozby provokácií zo strany Ruska. Blaszczak požiadal vládu o vysvetlenie, či Poľsko rakety Ukrajine odovzdalo, v akom počte, či sa vzdalo miesta vo výrobnom poradovníku a aké dôsledky by to malo na obranné kapacity poľskej armády.
Agentúra DPA pripomenula, že nemecký minister obrany Boris Pistorius v marci 2026 úspešne zavŕšil iniciatívu, v rámci ktorej pomohol zaobstarať pre Ukrajinu približne 30 rakiet typu PAC-3 v najmodernejšej konfigurácii. Na aprílovom stretnutí krajín podporujúcich Ukrajinu v Ramsteine sa ukrajinský minister obrany Mychajlo Fedorov menovite poďakoval Nemecku, Holandsku, Španielsku a Poľsku. Kosiniak-Kamysz vtedy nechal otvorenú otázku, či Poľsko poskytlo rakety z vlastných zásob, alebo dalo Ukrajine prednosť pri ich objednávaní z USA.