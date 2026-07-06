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Poľský rezort sa vyjadril, čo čaká od slovenského predsedníctva vo V4
Slovenská republika prevzala predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine 1. júla.
Autor TASR
Varšava 6. júla (TASR) - Poľsko očakáva od ročného predsedníctva Slovenska vo Vyšehradskej skupine (V4) zachovanie pragmatického prístupu a spolupráce. Pre varšavského spravodajcu TASR to uviedlo poľské ministerstvo zahraničných vecí.
„Počítame s tým, že počas slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine bude zachovaný pragmatický prístup k regionálnej spolupráci,“ uviedlo ministerstvo.
Z pohľadu Varšavy patria medzi kľúčové oblasti spolupráce V4 podpora Ukrajiny, rozvoj regionálnych energetických a infraštruktúrnych projektov a koordinácia postojov členských štátov v Európskej únii. Ide najmä o otázky migračnej politiky, rokovania o viacročnom finančnom rámci EÚ na roky 2028 až 2034, konkurencieschopnosť, spoločnú poľnohospodársku a priemyselnú politiku či reformu Európskej zelenej dohody (Green Deal).
Poľská diplomacia zároveň označila za dôležité zachovanie V4 ako platformy sektorovej spolupráce a pokračovanie podpory Medzinárodného vyšehradského fondu. Podľa ministerstva fond prostredníctvom grantov, študentských výmen a programov v oblasti kultúry, vzdelávania a výskumu posilňuje povedomie o V4 v regióne.
„Poľsko s uspokojením privíta podporu implementácie už realizovaných spoločných vyšehradských projektov slúžiacich na zlepšenie kvality života obyvateľov krajín regiónu,“ uviedlo ministerstvo.
Slovenská republika prevzala predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine 1. júla. Prioritami Slovenska sú podľa premiéra SR Roberta Fica posilnenie konkurencieschopnosti Európskej únie a spoločné pozície pri novom rozpočte EÚ, politika rozširovania EÚ, praktická sektorová spolupráca a ľudia a ich vzájomné kontakty. Slovenské predsedníctvo v zoskupení V4 potrvá do 30. júna 2027.
„Počítame s tým, že počas slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine bude zachovaný pragmatický prístup k regionálnej spolupráci,“ uviedlo ministerstvo.
Z pohľadu Varšavy patria medzi kľúčové oblasti spolupráce V4 podpora Ukrajiny, rozvoj regionálnych energetických a infraštruktúrnych projektov a koordinácia postojov členských štátov v Európskej únii. Ide najmä o otázky migračnej politiky, rokovania o viacročnom finančnom rámci EÚ na roky 2028 až 2034, konkurencieschopnosť, spoločnú poľnohospodársku a priemyselnú politiku či reformu Európskej zelenej dohody (Green Deal).
Poľská diplomacia zároveň označila za dôležité zachovanie V4 ako platformy sektorovej spolupráce a pokračovanie podpory Medzinárodného vyšehradského fondu. Podľa ministerstva fond prostredníctvom grantov, študentských výmen a programov v oblasti kultúry, vzdelávania a výskumu posilňuje povedomie o V4 v regióne.
„Poľsko s uspokojením privíta podporu implementácie už realizovaných spoločných vyšehradských projektov slúžiacich na zlepšenie kvality života obyvateľov krajín regiónu,“ uviedlo ministerstvo.
Slovenská republika prevzala predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine 1. júla. Prioritami Slovenska sú podľa premiéra SR Roberta Fica posilnenie konkurencieschopnosti Európskej únie a spoločné pozície pri novom rozpočte EÚ, politika rozširovania EÚ, praktická sektorová spolupráca a ľudia a ich vzájomné kontakty. Slovenské predsedníctvo v zoskupení V4 potrvá do 30. júna 2027.