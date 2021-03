Poľský rezort spravodlivosti navrhol zákaz adopcií pre homosexuálov

Varšava 11. marca (TASR) - Poľské ministerstvo spravodlivosti vo štvrtok podalo návrh na zákaz adopcií detí pre páry rovnakého pohlavia. Na tlačovej konferencii to oznámili predstavitelia tamojšieho rezortu spravodlivosti, informovala agentúra DPA.



"Hoci rešpektujeme práva ľudí s odlišnou sexuálnou orientáciou... nikdy by sme nemali zabudnúť na nadradenú hodnotu, ktorou je dobro dieťaťa," uvádza sa vo vyhlásení ministerstva.



Cieľom navrhovanej legislatívy je podľa jej znenia privítať dieťa v rodine, v ktorej bude "obklopené láskou a starostlivosťou, ktoré zaručia jeho vhodný vývoj a výchovu".



Návrh zákona má tiež zrušiť legislatívnu medzeru, ktorá nezakazuje adoptovať si dieťa osobe žijúcej v homosexuálnom vzťahu, priblížil člen poľskej vlády Michal Wójcik.



Predstavitelia ministerstva na tlačovej konferencii predstavili hlavné body návrhu, no jeho celé znenie zatiaľ do parlamentu nezaslali.



Predmetný návrh podľa ministra spravodlivosti Zbigniewa Žiobra reflektuje názor väčšiny Poliakov. Žiobro, ktorý patrí k radikálne konzervatívnemu krídlu vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS), sa usiluje presadzovať konzervatívnu spoločenskú agendu vrátane snahy o odstúpenie Poľska od tzv. Istanbulského dohovoru, medzinárodného dokumentu o predchádzaní násiliu na ženách.



Viac ako 70 percent Poliakov v prieskume verejnej mienky inštitútu IBRiS z roku 2019 odmietlo právo homosexuálnych párov na adopciu detí. Opačný názor malo len 16 percent respondentov.



Poľsko neuznáva manželstvá ľudí rovnakého pohlavia, ani registrované partnerstvá, pripomína DPA. Manželstvo je v poľskej ústave definované ako zväzok muža a ženy.