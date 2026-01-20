< sekcia Zahraničie
Poľský rezort vnútra: Voči Jaworskému sa začalo disciplinárne konanie
Rezort zároveň informoval, že plnením úloh veliteľa SOP bol poverený doterajší zástupca veliteľa, plukovník Tomasz Jackowicz.
Autor TASR
Varšava 20. januára (TASR) - Poľské ministerstvo vnútra v utorok oznámilo, že voči veliteľovi Služby ochrany štátu (SOP) generálovi Radoslawovi Jaworskému sa začalo disciplinárne konanie a bol dočasne zbavený výkonu služobných povinností. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Rezort zároveň informoval, že plnením úloh veliteľa SOP bol poverený doterajší zástupca veliteľa, plukovník Tomasz Jackowicz. Podľa informácií denníka Rzeczpospolita v SOP prebiehal audit a Jaworski bol počas neho práceneschopný. Jeho pozícia mala byť podľa denníka oslabená od krádeže osobného auta rodiny premiéra Donalda Tuska na jeseň 2025. SOP zabezpečuje ochranu ústavných činiteľov, významných budov, či zahraničných delegácií.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
