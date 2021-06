Poľský rezort zdravotníctva sa chystá na jesennú vlnu pandémie

Varšava 15. júna (TASR) - Poľské ministerstvo zdravotníctva sa pripravuje na možnosť ďalšej vlny koronavírusu aj napriek tomu, že pravdepodobnosť jej príchodu je stále nízka. V utorok to oznámil minister zdravotníctva Adam Niedzielski, ktorého citovala tlačová agentúra PAP.



Denné počty chorých na COVID-19 v Poľsku v posledných týždňoch prudko klesli - z 30.000 koncom marca na len niekoľko stoviek v polovici júna.



"My na ministerstve zdravotníctva sa pripravujeme na jeseň," povedal Niedzielski pre verejnoprávny rozhlas. "Samozrejme, uvažujeme nad možnosťou, že príde ďalšia vlna (koronavírusu), ale vôbec nechcem nikoho strašiť, pretože pravdepodobnosť jej príchodu nie je podľa nášho názoru príliš vysoká. Ale predsa len, musíme byť logisticky pripravení," vysvetlil minister.



Dodal, že prioritou je mať pripravenú sieť covidových nemocníc, keďže práve to sa ukázalo ako základ úspechu.



"Teraz stanovujeme určitý minimálny rozsah infraštruktúry potrebnej na boj proti covidu," uviedol Niedzielski.



Podľa neho sú najväčším nebezpečenstvom mutácie koronavírusu.



Ako povedal, v súčasnosti sú iba malé ohniská prípadov nákazy, ale skutočnou hrozbou, ktorá môže prispieť k príchodu štvrtej vlny, je nejaká nová mutácia koronavírusu, ktorá "sa bude vymykať pôsobeniu imunizácie".