Poľský šéf bezpečnosti žiada urýchlené zrušenie protikorupčného úradu

Varšava 29. januára (TASR) - Poľská vláda by mala schváliť zrušenie Centrálneho protikorupčného úradu (CBA) už v prvom štvrťroku tohto roka. Žiada to koordinátor poľských bezpečnostných služieb Tomasz Siemoniak, informuje TASR na základe správy agentúry PAP.



"Viem, že sú v tomto úrade čestní ľudia, ale nemôžeme dopustiť, aby sa jeden z poľských útvarov spájal s problémami, škandálmi a inými čudnými aktivitami. Vnímam to ako jednu z hlavných úloh novej demokratickej koalície," uviedol v pondelok Siemoniak pre rozhlasovú stanicu TOK FM s tým, že poľská vláda sa snaží o rozpustenie CBA práve pre jeho kontroverznú povesť.



CBA založili v roku 2006. Podľa oficiálnej webstránky má za úlohu bojovať proti "korupcii vo verejnom a hospodárskom živote".



"Samozrejme, nie je jasné, čo s tým urobí prezident Andrzej Duda. Budeme sa ho snažiť presvedčiť, že toto opatrenie neoslabí, ale práveže posilní protikorupčný boj a že sa neoplatí s tým čakať do prezidentských volieb," dodal Siemoniak.



Duda sa považuje za spojenca bývalej vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS), uvádza PAP. Vo funkcii končí v auguste 2025 a voľby na nového prezidenta sa budú v Poľsku pravdepodobne konať budúci rok v máji.



Novú poľskú vládu vlani v decembri vytvorila koalícia strán Občianska platforma, Tretia cesta a Nová ľavica. Lídri týchto strán zároveň podpísali koaličnú zmluvu, v ktorej sa dohodli, že zrušia CBA a jeho zdroje aj úlohy pridelia iným útvarom.