Poľský Sejm neprelomil veto k zákonu o kryptomenách
Kryptoburza bola podľa neho aj hlavným sponzorom konzervatívnej konferencie CPAC v Rzešowe, na ktorom sa zúčastnili aj vysokí politickí predstavitelia počas prezidentskej volebnej kampane.
Autor TASR
Varšava 17. apríla (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk v piatok v Sejme obvinil spoločnosť Zondacrypto z prepojení na ruské mafiánske a spravodajské štruktúry a z financovania politických aktivít poľskej opozície. Zároveň vyzval na vysvetlenie týchto väzieb poslancov opozície, ktorí nepodporili prelomenie prezidentského veta na vládny zákon o reguláciách kryptomien. Koalícii sa veto v Sejme opätovne nepodarilo prelomiť, informuje varšavský spravodajca TASR.
Tusk uviedol, že podľa informácií bezpečnostných služieb stojí za finančným vzostupom firmy kapitál pochádzajúci z Ruska. Firma podľa neho vznikla za nejasných okolností a jej zakladateľ zmizol v roku 2021. „Za finančným úspechom tejto firmy stoja nielen ruské peniaze prepojené s takzvanou Bratvou, teda jednou z najvýznamnejších mafiánskych skupín v Rusku, ale aj s ruskými tajnými službami,“ povedal.
Premiér tvrdí, že spoločnosť financovala politické a spoločenské aktivity a podporovala konkrétnych politikov a nadácie s nimi spojené. „Táto firma priamo financuje aj politikov Konfederácie a strany PiS sediacich v tejto sále alebo ukrývajúcich sa v Budapešti,“ uviedol v narážke na exministra spravodlivosti Zbigniewa Ziobra, ktorý získal politický azyl v Maďarsku.
Kryptoburza bola podľa neho aj hlavným sponzorom konzervatívnej konferencie CPAC v Rzešowe, na ktorom sa zúčastnili aj vysokí politickí predstavitelia počas prezidentskej volebnej kampane.
Tusk zároveň kritizoval prezidenta Karola Nawrockého za opakované veto zákona o trhu s kryptoaktívami. „Nikto z vás už nemôže predstierať, že nevie, čo sa skrýva za týmto vetom,“ vyhlásil v parlamente.
Sejm však v piatok veto opätovne neprelomil. Za prijatie zákona hlasovalo 243 poslancov, proti bolo 191 a traja sa zdržali, pričom potrebných bolo 263 hlasov. Išlo o druhý neúspešný pokus prelomiť veto, ktoré prezident uplatnil najprv v decembri minulého roka a následne aj po opätovnom schválení zákona vo februári.
Navrhovaná legislatíva mala zaviesť dohľad nad trhom s kryptoaktívami v súlade s nariadeniami Európskej únie. Šéf prezidentskej kancelárie Zbigniew Bogucki podľa agentúry PAP už v decembri 2025 po snahe vládnej koalície prelomiť prezidentské veto vyhlásil, že Nawrocki nesúhlasil so zákonom pre nejednoznačné a neprimerané ustanovenia, a vyzval na spoločnú prácu na nových predpisoch v tejto oblasti.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Tusk uviedol, že podľa informácií bezpečnostných služieb stojí za finančným vzostupom firmy kapitál pochádzajúci z Ruska. Firma podľa neho vznikla za nejasných okolností a jej zakladateľ zmizol v roku 2021. „Za finančným úspechom tejto firmy stoja nielen ruské peniaze prepojené s takzvanou Bratvou, teda jednou z najvýznamnejších mafiánskych skupín v Rusku, ale aj s ruskými tajnými službami,“ povedal.
Premiér tvrdí, že spoločnosť financovala politické a spoločenské aktivity a podporovala konkrétnych politikov a nadácie s nimi spojené. „Táto firma priamo financuje aj politikov Konfederácie a strany PiS sediacich v tejto sále alebo ukrývajúcich sa v Budapešti,“ uviedol v narážke na exministra spravodlivosti Zbigniewa Ziobra, ktorý získal politický azyl v Maďarsku.
Kryptoburza bola podľa neho aj hlavným sponzorom konzervatívnej konferencie CPAC v Rzešowe, na ktorom sa zúčastnili aj vysokí politickí predstavitelia počas prezidentskej volebnej kampane.
Tusk zároveň kritizoval prezidenta Karola Nawrockého za opakované veto zákona o trhu s kryptoaktívami. „Nikto z vás už nemôže predstierať, že nevie, čo sa skrýva za týmto vetom,“ vyhlásil v parlamente.
Sejm však v piatok veto opätovne neprelomil. Za prijatie zákona hlasovalo 243 poslancov, proti bolo 191 a traja sa zdržali, pričom potrebných bolo 263 hlasov. Išlo o druhý neúspešný pokus prelomiť veto, ktoré prezident uplatnil najprv v decembri minulého roka a následne aj po opätovnom schválení zákona vo februári.
Navrhovaná legislatíva mala zaviesť dohľad nad trhom s kryptoaktívami v súlade s nariadeniami Európskej únie. Šéf prezidentskej kancelárie Zbigniew Bogucki podľa agentúry PAP už v decembri 2025 po snahe vládnej koalície prelomiť prezidentské veto vyhlásil, že Nawrocki nesúhlasil so zákonom pre nejednoznačné a neprimerané ustanovenia, a vyzval na spoločnú prácu na nových predpisoch v tejto oblasti.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)