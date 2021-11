Poľský Sejm odmietol návrhy týkajúce sa novely zákona o ochrane hraníc

Varšava 30. novembra (TASR) - Dolná komora poľského parlamentu (Sejm) odmietla v utorok v súvislosti s novým zákonom o ochrane hraníc všetkých osem pozmeňujúcich návrhov, ktoré predložila horná komora parlamentu (Senátu). Ako píše agentúra PAP, Senát, kde majú na rozdiel od Sejmu väčšinu opozičné strany, sa usiloval novinárom a humanitárnym organizáciám zaistiť pozměňujícími návrhmi slobodný a neobmedzený vstup do pohraničnej oblasti.



Za nový zákon v podobe bez akýchkoľvek pozměňujících návrhov, ako ho predložila vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS), naopak zahlasovala veľká väčšina poslancov Sejmu. Zástupcovia opozície predtým kritizovali, že vláda chce touto legislatívou natrvalo zablokovať kritickým novinárom prístup do pohraničnej oblasti.



Predmetný zákon má v budúcnosti umožniť ministrovi vnútra dočasne zakázať vstup do ním definovanej pohraničnej oblasti všetkým osobám, ktoré tam nežijú. O prípadných výnimkách z tohto pravidla - najmä pre spravodajcov - má rozhodovať miestny veliteľ pohraničnej stráže.



Ako píše agentúra DPA, tento zákon dočasne umožní obmedzovanie slobody pohybu a tlače na vonkajších hraniciach EÚ s Bieloruskom, Ruskom a Ukrajinou. Návrh zákona musí ešte podpísať poľský prezident Andrzej Duda.



Poľská vláda vyhlásila 2. septembra v dôsledku migračnej krízy výnimočný stav v páse širokom tri kilometre tiahnucom sa pozdĺž hraníc s Bieloruskom. Do tejto zóny nemajú povolený vstup novinári a humanitárne organizácie, ani občania, ktorí tam nežijú. Výnimočný stav vyprší o polnoci z utorka na stredu a ústava neumožňuje jeho predĺženie.



Migranti do Poľska, rovnako aj do Litvy a Lotyšska, začali prichádzať po tom, ako bieloruský líder Alexandr Lukašenko koncom mája avizoval, že Minsk im už nebude brániť v ceste do EÚ cez svoje územie, čím reagoval na sprísnené sankcie Západu.



EÚ tvrdí, že Lukašenkov režim odvtedy vysiela migrantov na hranice zmienených krajín zámerne, aby tak spôsobil chaos a spory v Únii. Lukašenko to popiera.



Poľsko na prílev migrantov zareagovalo vyslaním tisícov vojakov do pohraničnej oblasti, v septembri zaviedlo výnimočný stav pozdĺž bieloruskej hranice a urýchlene začalo stavať plot z ostnatého drôtu. Avizovalo tiež, že v decembri chce začať na hraniciach stavať múr, pričom jeho stavbu plánuje dokončiť v prvej polovici budúceho roku.



Od vyhlásenia výnimočného stavu nesmú do pohraničnej zóny vstupovať novinári ani humanitárne organizácie. Preto nie je možné nezávisle overiť informácie o situácii na hraniciach sprostredkované zo strany poľskej pohraničnej stráže, konštatuje DPA.



Hovorkyňa poľskej pohraničnej stráže Anna Michalská na utorkovej tlačovej konferencii povedala, že v Bielorusku sa v súčasnosti nachádza zhruba 10.000 migrantov, ktorí plánujú nelegálne prekročiť poľské hranice. "Koľko ich je priamo na hraniciach a koľko v krajine, nevieme," citovala jej vyjadrenie agentúra PAP.



Dodala, že cudzinci sa zhromaždili v logistickom centre v Bielorusku, ktoré sa nachádza v blízkosti hraničného priechodu Bruzgi-Kužnica. Priblížila, že na hraniciach momentálne migranti netáboria, avšak privážajú ich tam z Bieloruska. V oblasti okolo Kužnice je situácia aktuálne pokojná a neevidujú tam nijaké pokusy a nelegálne prechody cez hranice. V posledných týždňoch tam však došlo k nepokojom, keď sa veľké skupiny migrantov pokúsili hranice nelegálne prekročiť.