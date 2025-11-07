< sekcia Zahraničie
Poľský Sejm odňal imunitu exministrovi spravodlivosti Ziobrovi
Autor TASR
Varšava 7. novembra (TASR) - Dolná komora poľského parlamentu (Sejm) v piatok odobrala poslaneckú imunitu bývalému ministrovi spravodlivosti Zbigniewovi Ziobrovi, ktorý pôsobil vo vládach pod vedením strany Právo a spravodlivosť (PiS). Sejm tiež dal súhlas na zadržanie a dočasné zatknutie Ziobra v súvislosti s prebiehajúcim vyšetrovaním hospodárenia s prostriedkami z Fondu spravodlivosti. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a PAP.
Prokuratúra podľa svojej hovorkyne disponuje dôkazmi, ktoré umožňujú predpokladať, že Ziobro počas výkonu funkcie ministra spravodlivosti založil a riadil organizovanú zločineckú skupinu. Tá si mala prisvojiť viac než 150 miliónov zlotých (asi 35,4 milióna eur) z Fondu spravodlivosti. Skupinu podľa prokuratúry tvorili úradníci ministerstva a osoby napojené na subjekty, ktoré získavali dotácie z fondu.
Prokuratúra Ziobrovi pripisuje 26 trestných činov vrátane prekročenia právomocí, nedbanlivosti pri výkone verejnej funkcie, falšovania dokumentov a sprenevery verejných financií. Tieto skutky majú byť priamo spojené s jeho pôsobením na čele rezortu spravodlivosti, ktorý spravoval finančné prostriedky fondu.
Ziobro sa momentálne nachádza v zahraničí, keďže podľa vlastných slov mu v Poľsku hrozí nespravodlivý súdny proces. Bývalý minister tvrdí, že vyšetrovanie je pomstou zo strany súčasnej vlády, keďže počas jeho pôsobenia na čele rezortu spravodlivosti sa vyšetrovali korupčné podozrenia ľudí blízkych súčasnému premiérovi Donaldovi Tuskovi.
