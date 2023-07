Poľský Sejm podporil občiansky návrh novely školského zákona

Varšava 29. júla (TASR) - Sejm, dolná komora poľského parlamentu, podporil ďalšiu prácu na novom zákone, ktorý podľa autorov "zabráni sexualizácii detí". Návrh opozície na zamietnutie občianskeho návrhu novely školského zákona v piatok večer poslanci prehlasovali pomerom hlasov 242 ku 207, jeden sa zdržal. TASR informuje podľa agentúry PAP.



Návrh teraz prerokuje výbor Sejmu pre vzdelávanie, vedu a mládež.



Občiansky návrh zákona s názvom "Chráňme deti" bol v parlamente zaregistrovaný v apríli a podporila ho aj predsedníčka Sejmu Elzbieta Witeková (Právo a spravodlivosť, PiS). Občiansky návrh zákona potrebuje 100.000 podpisov, aby sa dostal do parlamentu, tento návrh za tri mesiace podpísalo 250.000 ľudí.



Podľa autorov "jeho cieľom je posilniť postavenie rodičov pri oponovaní nežiaduceho obsahu adresovaného ich deťom zo strany združení alebo iných organizácií pôsobiacich okrem iného na školách."



Tri opozičné poslanecké kluby, Občianska platforma (KO), Poľsko 2050 a Ľavica, v prvom čítaní navrhovali zamietnutie návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa školský zákon.



Spoľahlivá sexuálna výchova je podľa poslankyne Katarzyny Lubnauerovej (KO) "najlepší spôsob, ako predchádzať riziku sexualizácie detí".



Cieľom zákona by malo byť "získať spoľahlivé poznatky o zdraví a bezpečnosti, ktoré im neposkytuje formálny vzdelávací systém," uviedla Agnieszka Dziemianowicz-Baková (Ľavica).



Vládna poslankyňa Miroslawa Stachowiak-Rozecka (PiS) však povedala, že deti v škole môžu učiť len učitelia, nie vychovávatelia.



Poslanec Grzegorz Braun (Konfederácia) vyhlásil, že jeho strana podporuje tento návrh, pretože nechce "aby devianti, propagátori deviácie, okázalí, profesionálni sodomiti učili naše deti tolerancii."



Minister školstva Przemyslaw Czarnek ocenil 250.000 ľudí, ktorí "chcú chrániť svoje deti a chcú jednoznačný zákaz demoralizácie a kazenia detí". Odmietol opozičné vyhlásenia, že cieľom návrhu zákona je obmedziť sexuálnu výchovu na školách. "Sexuálna výchova na poľských školách je a bude sa vyučovať, pretože je potrebná... ale škola je pracoviskom učiteľov," povedal minister.



Podľa Czarneka je problém v tom, že rôzne organizácie "chcú sexualizovať, kaziť, deformovať svedomie a mysle týchto malých detí a mladých mužov".