Poľský Sejm schválil obmedzenie práva na azyl na hranici s Bieloruskom

Varšava 21. mája (TASR) - Poslanci poľského Sejmu v stredu rozhodli o predĺžení dočasného obmedzenia práva požiadať o medzinárodnú ochranu na hranici s Bieloruskom. Rozhodnutie nadväzuje na nariadenie, ktoré nadobudlo platnosť 27. marca a platí 60 dní. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.



Premiér Donald Tusk v utorok zdôraznil, že hoci ide o dôležité právo, nemôže byť zneužívané Ruskom, Bieloruskom ani prevádzačmi a zločineckými skupinami. Označil migračnú situáciu za formu agresie voči Poľsku a vyhlásil, že cieľom jeho vlády bolo okamžité zabezpečenie hranice.



Minister vnútra Tomasz Siemoniak v diskusii uviedol, že otázka predĺženia opatrenia nesmie byť predmetom politických sporov, keďže ide o bezpečnosť štátu. Pripomenul, že na hranici s Bieloruskom slúži denne 11.000 príslušníkov bezpečnostných zložiek a krajina investovala 2,6 miliardy zlotých (610 miliónov eur) do jej ochrany.



Tusk zároveň oznámil, že je pripravený uzavrieť hranicu s Nemeckom, ak by sa Berlín pokúsil vrátiť migrantov späť do Poľska. Upozornil, že v krajnom prípade využije nariadenie, ktoré umožňuje dočasne vypovedať zmluvné záväzky v záujme bezpečnosti.