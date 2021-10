Poľsko môže postaviť múr na hraniciach s Bieloruskom, rozhodol Sejm

Varšava 14. augusta (TASR) - Dolná komora poľského parlamentu (Sejm) vo štvrtok schválila návrh zákona, ktorý Poľsku umožní v snahe zabrániť prílevu migrantov vybudovať na hraniciach s Bieloruskom múr za 350 miliónov eur. Informovali o tom agentúry PAP a Reuters.



Za tento vládny návrh hlasovalo v Sejme, v ktorom má väčšinu vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS), 274 poslancov, pričom 174 bolo proti a jeden sa zdržal hlasovania. Návrh zákon však teraz musí schváliť aj horná komora poľského parlamentu (Senát), v ktorej dominuje opozícia.



Poľskí vojaci začali na hranici s Bieloruskom koncom augusta stavať dva a pol metra vysoký plot z ostnatého drôtu v snahe zastaviť bezprecedentný prílev nelegálnych migrantov z Bieloruska, a to aj napriek kritike, že Poľsko sa niektorým k migrantom správa nehumánne. Práve tento plot chcú Poliaci nahradiť trvalou bariérou.



Minister vnútra Mariusz Kaminski totiž tvrdí, že výstavba stabilnej a vysokej bariéry vybavenej monitorovacím systémom a detektormi pohybu zabráni prílevu migrantov z tretích krajín.



Od augusta poľská pohraničná stráž zabránila viac ako 10.000 pokusom o nelegálne prekročenie poľských hraníc z Bieloruska. Približne 1500 migrantov pritom zadržali a umiestnili do centier pre utečencov.



V reakcii na sankcie zo strany EÚ bieloruský líder Lukašenko v máji vyhlásil, že Minsk už viac nebude nelegálnym migrantom brániť v tom, aby jeho krajinu využívali ako tranzitnú trasu na cestu do Európy. Členské štáty EÚ Lukašenka obviňujú, že úmyselne podporuje snahy migrantov z krízových regiónov Blízkeho východu a Afriky, ktorých údajne priváža priamo k hraniciam susediacich krajín EÚ. Poľsko, Litva a Lotyšsko v tejto súvislosti rôznymi formami posilnili ochranu a bezpečnosť svojich hraníc.