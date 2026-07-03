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Poľský Sejm schválil zákaz mobilov v základných školách

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Za prijatie novely spolu s pozmeňujúcimi návrhmi hlasovalo 420 poslancov, šiesti boli proti a štyria sa zdržali hlasovania.

Autor TASR
Varšava 3. júla (TASR) - Poľský Sejm v piatok schválil novelu školského zákona, ktorá od 1. septembra 2026 zakáže používanie mobilných telefónov v základných a materských školách. Návrh teraz posúdi Senát. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

Za prijatie novely spolu s pozmeňujúcimi návrhmi hlasovalo 420 poslancov, šiesti boli proti a štyria sa zdržali hlasovania.

Zákaz sa bude vzťahovať na mobilné telefóny a ďalšie zariadenia umožňujúce komunikáciu alebo záznam zvuku či obrazu. Výnimky budú platiť v prípadoch, keď učiteľ povolí využitie zariadenia na vyučovanie alebo overenie vedomostí, pri nevyhnutnom kontakte žiaka s rodičmi, zo zdravotných dôvodov so súhlasom riaditeľa školy alebo pri ohrození života a zdravia.

Schválené pozmeňujúce návrhy zároveň stanovujú, že riaditeľ školy musí písomne odôvodniť prípadné zamietnutie žiadosti o používanie telefónu alebo špecializovanej aplikácie zo zdravotných dôvodov. Zákaz sa rozšíri aj na materské školy a ďalšie formy predškolskej výchovy.
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