< sekcia Zahraničie
Poľský Sejm si zvolil nového predsedu, je ním Czarasty z Ľavice
Czarastého stranícky kolega Krzysztof Gawkowski ho označil za muža, ktorý sa dokáže povzniesť nad politické rozdiely.
Autor TASR
Varšava 18. novembra (TASR) - Poľský Sejm si vybral nového predsedu. Bývalého maršalka Sejmu Szymona Holowniu podľa koaličnej dohody v polovici volebného obdobia nahradil spolupredseda Ľavice Wlodzimierz Czarasty. Za zvolenie Czarzastyho hlasovalo 236 poslancov, 209 bolo proti a dvaja sa hlasovania zdržali. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Czarastého stranícky kolega Krzysztof Gawkowski ho označil za muža, ktorý sa dokáže povzniesť nad politické rozdiely. Opoziční politici v rozprave kritizovali jeho členstvo v poľskej komunistickej strane v čase, kedy sa už vedelo o jej zločinoch.
Doterajší predseda Sejmu Szymon Holownia zo strany Poľsko 2050 sa funkcie vzdal podpisom rezignácie 13. novembra. Holownia sa v súčasnosti uchádza o zvolenie na post vysokého komisára OSN pre utečencov.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Czarastého stranícky kolega Krzysztof Gawkowski ho označil za muža, ktorý sa dokáže povzniesť nad politické rozdiely. Opoziční politici v rozprave kritizovali jeho členstvo v poľskej komunistickej strane v čase, kedy sa už vedelo o jej zločinoch.
Doterajší predseda Sejmu Szymon Holownia zo strany Poľsko 2050 sa funkcie vzdal podpisom rezignácie 13. novembra. Holownia sa v súčasnosti uchádza o zvolenie na post vysokého komisára OSN pre utečencov.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)