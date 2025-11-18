Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Poľský Sejm si zvolil nového predsedu, je ním Czarasty z Ľavice

Na snímke poslanci v poľskom Sejme vo Varšave. Foto: TASR - Slavomír Gregorík

Czarastého stranícky kolega Krzysztof Gawkowski ho označil za muža, ktorý sa dokáže povzniesť nad politické rozdiely.

Autor TASR
Varšava 18. novembra (TASR) - Poľský Sejm si vybral nového predsedu. Bývalého maršalka Sejmu Szymona Holowniu podľa koaličnej dohody v polovici volebného obdobia nahradil spolupredseda Ľavice Wlodzimierz Czarasty. Za zvolenie Czarzastyho hlasovalo 236 poslancov, 209 bolo proti a dvaja sa hlasovania zdržali. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.

Czarastého stranícky kolega Krzysztof Gawkowski ho označil za muža, ktorý sa dokáže povzniesť nad politické rozdiely. Opoziční politici v rozprave kritizovali jeho členstvo v poľskej komunistickej strane v čase, kedy sa už vedelo o jej zločinoch.

Doterajší predseda Sejmu Szymon Holownia zo strany Poľsko 2050 sa funkcie vzdal podpisom rezignácie 13. novembra. Holownia sa v súčasnosti uchádza o zvolenie na post vysokého komisára OSN pre utečencov.



(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
