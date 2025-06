Poľský Sejm vyjadril dôveru vláde premiéra Tuska

Varšava 11. júna (TASR) - Poslanci poľského Sejmu v stredu popoludní vyjadrili dôveru vláde premiéra Donalda Tuska. Spolu hlasovalo 453 poslancov. Za dôveru vláde hlasovalo 243 poslancov, proti bolo 210, nikto sa nezdržal. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.



Tusk v prejave pred hlasovaním tvrdo kritizoval predchádzajúcu vládu strany Právo a spravodlivosť (PiS). Vyhlásil, že bývalá vláda nedostatočne riešila tému nelegálnej migrácie a neprinášala také hospodárske výsledky ako súčasná vláda.



Súčasná vláda podľa premiéra zaviedla pravidlá toho, kto môže do Poľska vstúpiť a kto v ňom môže ostať. „Migračná politika bude naďalej selektívna so zákazom vstupu do Poľska z krajín s vysokým rizikom,“ povedal. Dodal, že jeho vláda vydáva o 50 percent menej víz migrantom z rizikových krajín, než sa to dialo za predchádzajúceho kabinetu.



Tusk upozornil, že v súčasnosti je východná hranica Poľska nepretržite monitorovaná dronmi, kamerami a vojenskými jednotkami. Vďaka týmto opatreniam sa podľa neho darí zabrániť nelegálnemu prekročeniu hraníc v 98 percentách prípadov. Za vlády PiS boli tieto čísla podľa neho podstatne nižšie.



Premiér negatívne zhodnotil aj nastavenie programu prídavkov 800 zlotých (188 eur) mesačne na dieťa, ako to zaviedla predchádzajúca vláda. Podľa neho bol program otvorený zneužívaniu a zdôraznil, že jeho vláda obmedzila tieto prídavky len na deti, ktoré v Poľsku navštevujú školu a ich rodičia preukázateľne žijú a pracujú v Poľsku.



Podľa Tuska zaznamenáva krajina dynamickejší hospodársky rozvoj než za vlády strany PiS. Demonštroval to napríklad výkonom poľských prístavov, ktoré v roku 2024 vybavili rekordný počet kontajnerov a ich obrat narástol o 26 percent.



Do rozpravy, v ktorej mohli poslanci položiť premiérovi otázku, sa prihlásilo rekordných 267 poslancov. Predseda vlády v prejave poznamenal, že viaceré z otázok boli skôr osobnou manifestáciou, a preto je náročné na ne konkrétne odpovedať, ale všetky otázky jeho kancelária zaznamenala a poslanci na ne dostanú odpovede.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)