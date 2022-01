Poľský Sejm žiada medzinárodnú podporu pre Ukrajinu

Varšava 27. januára (TASR) - Poslanci dolnej komory poľského parlamentu schválili vo štvrtok rezolúciu, v ktorej vyzvali krajiny NATO a EÚ, aby poskytli podporu Ukrajine v súvislosti s obavami z možnej ruskej invázie. Informovala o tom agentúra PAP.



Rezolúcia, ktorú predložili poslanci opozičnej strany Ľavica, schválil Sejm takmer jednomyseľne, v pomere hlasov 456:1. Hlasovania sa nezdržal žiaden z prítomných zákonodarcov.



"Sejm Poľskej republiky so znepokojením sleduje kroky Ruskej federácie voči Ukrajine. S týmito aktivitami je spojené vážne riziko vyvolania ozbrojeného konfliktu a destabilizácie Európy, čo je proti záujmom Poľskej republiky," píše sa v prijatom vyhlásení.



Poľskí poslanci preto "vyzývajú vlády členských krajín NATO a EÚ, aby poskytli Ukrajine, ktorá čelí hrozbe vypuknutia vojny, komplexnú podporu".



Členovia Sejmu tiež odsúdili politiku Ruska, ktorá podľa nich "porušuje medzinárodné právo a ničí poriadok a mier v Európe". Jednou z príčin súčasnej krízy je to, že Moskva zneužíva dodávky energetických surovín na vyvíjanie nátlaku na krajiny Únie.



Poslanci v tejto spojitosti kritizovali plynovodu Nord Stream 2 (Severný prúd 2), ktorý obchádza východnú Európu a má zdvojnásobiť objem dodávok lacného zemného plynu z Ruska do Nemecka. Nord Stream 2 podľa nich "rozbíja európsku jednotu tvárou v tvár agresívnym krokom Ruskej federácie".



V rezolúcii sa ďalej uvádza, že Ukrajina je suverénny, slobodný a demokratický štát." Cesta Ukrajiny k členstvu v Európskej únii a NATO musí podľa Sejmu "zostať otvorená a jej právo na integráciu nespochybniteľné".