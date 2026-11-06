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Poľský Senát prijal zákaz nočného predaja a propagáciu alkoholu
Za prijatie zákona o výchove k triezvosti s pozmeňujúcimi návrhmi sa jednohlasne vyslovili všetci senátori.
Autor TASR
Varšava 6. novembra (TASR) - Poľský Senát v piatok jednohlasne schválil celoštátny zákaz predaja alkoholu v čase od 22.00 do 6.00 h s možnosťou jeho rozšírenia zo strany miestnych samospráv, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Za prijatie zákona o výchove k triezvosti s pozmeňujúcimi návrhmi sa jednohlasne vyslovili všetci senátori. Jedna z prijatých zmien povoľuje reklamu na nealkoholické pivo. Podporilo ju 46 senátorov, 45 bolo proti.
Senát tiež súhlasil s nočným predajom alkoholu na letiskách a s reklamou na alkohol vo veľkoobchodoch, stravovacích zariadeniach a prevádzkach, ktoré sa venujú výlučne predaju alkoholických nápojov. Zamietol však pozmeňujúci návrh zakazujúci doručovanie alkoholu zakúpeného cez internet do domácností.
Novela tiež zakazuje propagáciu alkoholu vrátane zliav či propagačných balíčkov, ako aj povinnosť overovať vek kupujúcich v prípade pochybností.
Zákaz nočného predaja sa nebude vzťahovať na stravovacie zariadenia a miestne samosprávy budú môcť predĺžiť čas jeho platnosti od 21.00 do 9.00 h. Nové nariadenia nadobudnú v prípade podpísania prezidentom účinnosť v júni 2027.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Za prijatie zákona o výchove k triezvosti s pozmeňujúcimi návrhmi sa jednohlasne vyslovili všetci senátori. Jedna z prijatých zmien povoľuje reklamu na nealkoholické pivo. Podporilo ju 46 senátorov, 45 bolo proti.
Senát tiež súhlasil s nočným predajom alkoholu na letiskách a s reklamou na alkohol vo veľkoobchodoch, stravovacích zariadeniach a prevádzkach, ktoré sa venujú výlučne predaju alkoholických nápojov. Zamietol však pozmeňujúci návrh zakazujúci doručovanie alkoholu zakúpeného cez internet do domácností.
Novela tiež zakazuje propagáciu alkoholu vrátane zliav či propagačných balíčkov, ako aj povinnosť overovať vek kupujúcich v prípade pochybností.
Zákaz nočného predaja sa nebude vzťahovať na stravovacie zariadenia a miestne samosprávy budú môcť predĺžiť čas jeho platnosti od 21.00 do 9.00 h. Nové nariadenia nadobudnú v prípade podpísania prezidentom účinnosť v júni 2027.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)