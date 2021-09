Poľský Senát rokuje o návrhu zákona o médiách

Varšava 9. septembra (TASR) – Poľský Senát začal v utorok dvojdňové zasadnutie, počas ktorého má naplánované hlasovanie o návrhu mediálneho zákona. Ten je podľa pozorovateľov zameraný proti poľskej televízii vlastnenej Američanmi, ktorá stále vysiela nezávislé spravodajstvo. Návrh zákona Senát podľa očakávania zamietne, napísala tlačová agentúra AP.



Senát však nemá právomoc úplne legislatívu zastaviť. Aj keď ju zamietne, môže sa vrátiť do dolnej komory parlamentu (Sejmu) na schválenie. Ak tam návrh zákona prejde, potom pôjde prezidentovi na podpis.



Šance, že návrh sa stane zákonom, sú však teraz slabé, predovšetkým preto, že prezident Andrzej Duda už vyhlásil, že ho v súčasnej podobe nepodpíše.



Návrh zákona, ktorý Sejm odhlasoval minulý mesiac, zabraňuje akémukoľvek neeurópskemu subjektu vlastniť viac než 49-percentný podiel v televíznej či rozhlasovej vysielacej spoločnosti v Poľsku.



Praktickým dôsledkom schválenia by bolo, že by to donútilo spoločnosť Discovery Inc., amerického vlastníka najväčšej poľskej súkromnej televíznej siete TVN, predať svoje poľské podiely.



Legislatívu navrhla nacionalistická vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS) s argumentom, že je v záujme národnej bezpečnosti zabraňovať zahraničným subjektom v ovplyvňovaní verejnej mienky na území Poľska.



Odporcovia vlády vnímajú návrh ako pokus umlčať spravodajské médium, ktoré je kritické voči vláde a odhaľuje jej chyby a porušenia zákonov.



Opoziční zákonodarcovia majú v Senáte tesnú väčšinu a zaviazali sa, že navrhovanú legislatívu zamietnu.



Ak sa návrh zákona vráti do Sejmu, tiež nie je jasné, či ho cezeň PiS pretlačí druhýkrát – vládnu koalíciu totiž opustili niektorí zákonodarcovia, čo spôsobilo, že má krehkejšiu parlamentnú väčšinu.



Prezident Duda, hoci je spojencom PiS, tvrdí, že návrh v jeho terajšej podobe bude vetovať. Minulý mesiac ho označil za „sporné riešenie, ktoré je pre USA nepochopiteľné". Na vysvetlenie uviedol postoj Spojených štátov k ochrane vlastníctva a slobody prejavu.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken minulý mesiac povedal, že Spojené štáty sú „hlboko znepokojené" legislatívou namierenou proti TVN.



„Poľsko desaťročia pracovalo na rozvoji životom pulzujúcich a slobodných médií. Tento návrh zákona výrazne oslabí mediálne prostredie, ktoré poľský ľud tak dlho budoval," uviedol Blinken.