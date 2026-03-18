Poľský štát chce zapojiť cirkev do riešenia krízových situácií
Autor TASR
Varšava 18. marca (TASR) - Poľské ministerstvo vnútra chce posilniť spoluprácu s katolíckou cirkvou pri riešení krízových situácií. Uvažuje aj o využití farskej infraštruktúry ako miest útočiska alebo centier distribúcie pomoci. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Počas plenárneho zasadnutia Konferencie biskupov Poľska o tejto spolupráci rokovali s biskupmi minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz a minister vnútra Marcin Kierwiňski.
Rezort vnútra uviedol, že cirkevné štruktúry vrátane organizácie Caritas Poľsko disponujú osvedčenými kapacitami na poskytovanie pomoci. Spoluprácu s cirkvou vníma ako významný prvok posilňovania bezpečnosti na lokálnej úrovni, najmä pri zabezpečení materiálnej podpory a využití farských objektov.
Ministerstvo zdôraznilo, že cieľom partnerstva je ochrana života a zdravia obyvateľov a spolupráca je založená na profesionálnom prístupe a vzájomnom rešpekte. Hovorca biskupov Leszek Gesiak deklaroval pripravenosť cirkvi pokračovať v podpore obyvateľstva prostredníctvom svojich kapacít, technického zázemia aj medzinárodných kontaktov.
Rezort zároveň upozornil na nízku pripravenosť časti obyvateľstva na krízové situácie. Podľa údajov Univerzity SWPS by si s takouto situáciou vedela poradiť len približne štvrtina ľudí. Ministerstvo preto pripravuje prakticky zamerané vzdelávacie aktivity vrátane celonárodných kurzov ochrany obyvateľstva a civilnej obrany.
Do konca roka sa majú uskutočniť aj cvičenia na úrovni jednotlivých vojvodstiev určené pre zložky verejnej správy a záchranné služby.
