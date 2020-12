Poľský súd: Katolícka cirkev musí odškodniť obeť zneužívania

Varšava 3. decembra (TASR) - Poľský odvolací súd potvrdil vo štvrtok verdikt, v súlade s ktorým sú dve katolícke diecézy povinné vyplatiť 300.000 zlotých (vyše 70.000 eur) ako odškodné niekdajšiemu miništrantovi, ktorého pred desaťročím pohlavne zneužíval kňaz. S odvolaním sa na správy miestnych médií o tom informovala agentúra DPA.



Odvolací súd v meste Gdaňsk tak potvrdil februárový verdikt súdu nižšej inštancie vynesený nad diecézami Vroclav a Bydhošť.



Žalobca, v súčasnosti dvadsiatnik, obvinil cirkev z krytia páchateľa. Predstavení kňaza podľa neho už od roku 2005 vedeli o jeho pedofilných sklonoch a napriek tomu nepodnikli žiadne kroky na to, aby ochránili možné obete, alebo mu zabránili v práci s deťmi.



Samotného kňaza odsúdili už v roku 2015 na sedem rokov väzenia za znásilnenie a ďalšie pohlavné zneužívanie, ktorého sa podľa rozsudku dopustil na troch chlapcoch. Medzičasom bol prepustený z kňazského stavu.



Jeho prípad je opísaný aj v dokumentárnom filme o zneužívaní neplnoletých osôb kňazmi s názvom Tylko nie mów nikomu (Len to nikomu nehovor), ktorý vlani v máji šokoval poľskú verejnosť a následne sa stal hitom na internetovom portáli YouTube, pripomenula DPA.



Téma sexuálneho zneužívania kňazmi sa v Poľsku opätovne dostala do pozornosti verejnosti po uvedení zmieneného dokumentu i ďalších podobných snímok.



V októbri odvolal pápež František natrvalo z úradu poľského biskupa Edwarda Janiaka, ktorého o niekoľko mesiacov skôr suspendovali z vedenia diecézy v meste Kalisz. V novembri zase Vatikán nariadil vyšetrovanie obvinení, podľa ktorých emeritný arcibiskup Slawoj Leszek Glódž zanedbal preverovanie správ o sexuálnom zneužívaní neplnoletých osôb kňazmi vo svojej arcidiecéze Gdaňsk. Svätá stolica v novembri tiež v súvislosti so sexuálnym obťažovaním a krytím takéhoto zneužívania sankcionovala aj dnes už zosnulého kardinála Henryka Gulbinowicza.