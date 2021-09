Poľský súd odročil verdikt v spore s EÚ ohľadom reforiem súdnictva

Varšava 22. septembra (TASR) - Poľský ústavný súd v stredu opäť odročil verdikt týkajúci sa toho, či má v tejto členskej krajine Európskej únie prednosť domáce právo alebo právo EÚ. K tejto záležitosti by sa mal vyjadriť 30. septembra. Informovala o tom agentúra PAP.



Predsedníčka senátu Julia Przylebská po stredajšom vypočutí zúčastnených strán odložila verdikt súdu "vzhľadom na vznik nových skutočností a na to, aby bolo možné pripraviť sa na ďalšie pojednávanie".



Súd mal naposledy vo veci rozhodnúť 31. augusta, no odklad vtedy zapríčinilo to, že poľský ombudsman Marcin Wiacek podal návrh na vylúčenie jedného zo sudcov, ktorý je podľa neho zaujatý, pretože je stúpencom vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS).



Poľský premiér Mateusz Morawiecki požiadal ústavný súd ešte v marci o prešetrenie rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ), na základe ktorého má mať právo EÚ prednosť pred poľskou ústavou. Poľská vláda trvá na tom, že justičný systém a súdnictvo sú vo výhradnej kompetencii členských štátov a nie EÚ.