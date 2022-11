Poľský súd oslobodil mužov, ktorí strhli sochu kontroverzného kňaza

Varšava 8. novembra (TASR) - Okresný súd v poľskom meste Gdansk oslobodil v pondelok troch mužov, ktorí boli súdení za to, že v roku 2019 strhli sochu zosnulého kňaza podozrivého zo sexuálneho zneužívania maloletých.



Informovala o tom v pondelok agentúra AP. Verdikt súdu súčasne označila za symbolický okamih vo vyrovnávaní sa s prípadmi sexuálneho zneužívania v radoch hodnostárov cirkvi v Poľsku, považovanom za tradične katolícku krajinu.



Kňaz Henryk Jankowski, ktorý zomrel v roku 2010, sa dostal do povedomia verejnosti v 80. rokoch, keď sa postavil na stranu prodemokratického hnutia Solidarita a jeho vodcu Lecha Walęsu v ich boji proti komunistickému režimu.



Po Jankowského smrti sa však objavili a pribúdali dôkazy o tom, že sexuálne zneužíval chlapcov a dievčatá.



Keďže úrady v súvislosti s tým odmietli sochu vztýčenú na Jankowského počesť demontovať, vo februári 2019 to urobili traja aktivisti: Konrad Korzeniowski, Rafal Suszek a Michal Wojcieszczuk.



Po svojom čine privolali políciu, priznali sa a vydali aj manifest, v ktorom vysvetlili, že konali v záujme komunity.



Vo svojom manifeste trojica mužov obvinila cirkev zo "systémovej spoluúčasti na zle, ktoré ľuďom páchal Henryk Jankowski", a verejným činiteľom vytkli, že tento problém ignorovali.



Vlani súd nižšieho stupňa uznal uvedených troch aktivistov za vinných z urážky a zo zničenia pamätníka. Trest im však pre "nízku spoločenskú škodlivosť" nimi spáchaného činu neuložil. V pondelok ich najvyšší súd v odvolacom konaní oslobodil spod obžaloby. Tento rozsudok je konečný, dodala AP, citovaná agentúrou TASR.



Zamestnanci gdanského prístavu síce svojho času sochu vrátili na pôvodné miesto, ale mestskí zastupitelia odhlasovali jej odstránenie a takisto aj premenovanie námestia, na ktorom stála.