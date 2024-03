Poľský súd pokutoval kňaza, ktorý urazil deti počaté metódou in vitro

Krakov 18. marca (TASR) - Regionálny súd v poľskom meste Krakov zmenil v pondelok rozsudok pre suspendovaného kňaza Piotra Nataneka, ktorého prvostupňový súd odsúdil za verejnú urážku detí počatých metódou oplodnenia in vitro (v skúmavke). TASR prevzala informácie z poľskej tlačovej agentúry PAP.



Počas online katolíckej omše odvysielanej cez Veľkonočné sviatky v roku 2021 kňaz Natanek povedal: "Dieťa počaté v skúmavke, bez Boha, je produkt a nie bytosť. Nie je to ľudský tvor, je to živočích."



Za tieto slová ho okresný súd v meste Sucha Beskidzka na juhozápade Poľska v októbri 2023 odsúdil na desať mesiacov obmedzenia osobnej slobody a na neplatené verejnoprospešné práce.



Natanek sa odvolal a v pondelok regionálny súd v Krakove zmenil trest uvalený prvostupňovým súdom.



Podľa nového verdiktu suspendovaný kňaz dostal pokutu 20.000 zlotých (4656 eur) za použitie urážlivých slov na adresu detí počatých metódou oplodnenia v skúmavke. Takisto musí zaplatiť 15.000 zlotých (3492 eur) odškodné poľskému Červenému krížu.



Verdikt je už konečný.