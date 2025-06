Poľský súd poslal do väzenia šéfa gangu obchodujúceho so zbraňami

Varšava 9. júna (TASR) - Poľský súd uložil v pondelok 12-ročný väzenský trest mužovi usvedčenému z vedenia zločineckej skupiny zapojenej do obchodovania so zbraňami. Gang nakúpil zhruba 1500 zbraní na Slovensku, išlo však o signálne či cvičné zbrane bez bojových prvkov, ktoré následne v Poľsku upravoval a ďalej predával, informuje TASR podľa správy agentúry PAP.



Odsúdený Kamil B. založil v rokoch 2013 až 2015 v Poľsku a Holandsku gang, ktorý viedol spolu s ďalšími dvoma podozrivými. Skupina sa zaoberala výrobou, pašovaním a obchodovaním so strelnými zbraňami a muníciou.



„Pri vyšetrovaní sa zistilo, že členovia gangu používali ukradnuté osobné doklady na nákup paralyzérov, ktoré upravili na ostré strelné zbrane a potom ich predávali v Holandsku, kde boli použité na spáchanie niekoľkých vrážd,“ uviedol Michal Binkiewicz, hovorca regionálnej prokuratúry v Katoviciach.



Podľa zistení z vyšetrovania gang nakúpil cvičné či signálne zbrane na Slovensku a následne ich upravoval na strelné s ostrými nábojmi v súkromných garážach na území Poľska. Skupina sa podľa prokurátora podieľala aj na výrobe a obchodovaní s drogami, ktoré predávala v krajinách EÚ, ako aj na vymáhaní úžerníckych pôžičiek.



Kamila B. odsúdil v pondelok okresný súd v meste Rybnik, stotožnil sa so stanoviskom žalobcu, pričom tohto muža uznal za vinného zo všetkých uvádzaných skutkov. Okrem odňatia slobody mu stanovil aj nespresnenú finančnú pokutu.



PAP približuje, že tento muž bol už v minulosti odsúdený za pokus o pašovanie strelných zbraní, pričom tento väzenský trest si odpykal v Holandsku.