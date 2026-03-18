Poľský súd povolil vydanie ruského archeológa Buťagina na Ukrajinu
Autor TASR
Varšava 18. marca (TASR) - Varšavský krajský súd v stredu rozhodol, že vydanie ruského archeológa Alexandra Buťagina na Ukrajinu je právne prípustné, pričom rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné. Rusa zadržali v Poľsku na žiadosť ukrajinských orgánov. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Podľa obhajcu Adama Domaňského súd neakceptoval argumenty obhajoby a súčasne oznámil, že po doručení písomného odôvodnenia podajú proti rozhodnutiu sťažnosť. „Argumenty sa zameriavali predovšetkým na obavy o život i zdravie a rešpektovanie práv a slobôd v prípade vydania ukrajinskej strane,“ vysvetlil advokát.
Buťagina zadržala začiatkom decembra 2025 Agentúra vnútornej bezpečnosti na základe žiadosti ukrajinských orgánov. Prokuratúra ukrajinskej Autonómnej republiky Krym, ktorá potom, ako Rusko polostrov anektovalo, sídli v ukrajinskom meste Cherson, uviedla, že Buťagin vykonával nepovolené vykopávky v starovekom meste Myrmekion v oblasti mesta Kerč, pričom spôsobil škody vo výške viac ako 200 miliónov hrivien (asi štyri milióny eur).
Za poškodenie kultúrneho dedičstva mu na Ukrajine hrozí až päť rokov väzenia. Kyjev tiež tvrdí, že Buťaginov tím zhabal 30 zlatých mincí, z ktorých 26 nieslo meno Alexandra Veľkého a štyri boli vyrazené počas vlády jeho nevlastného brata, macedónskeho kráľa Filipa III. Arrhidaiosa.
Ruské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že archeológ je zamestnancom štátneho múzea Ermitáž v Petrohrade. Dodalo, že Buťagin dostal pozvánku, aby vo Varšave a v niekoľkých ďalších európskych mestách predniesol sériu prednášok o Poslednom dni Pompejí. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov odsúdil konanie Poľska voči ruskému občanovi a označil ho za „absolútnu právnu tyraniu.“
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
