Poľský súd predĺžil väzbu ruskému archeológovi
Autor TASR
Varšava 12. januára (TASR) - Okresný súd vo Varšave v pondelok rozhodol o predĺžení väzby ruského archeológa Alexandra B. do 4. marca. Opatrenie súvisí s vyšetrovaním, ktoré voči nemu vedú ukrajinské orgány pre podozrenie z poškodenia kultúrneho dedičstva na Kryme, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Podľa hovorkyne súdu Anny Ptaszekovej sa vo štvrtok uskutoční pojednávanie, na ktorom sa bude posudzovať právna prípustnosť vydania archeológa na Ukrajinu. Žiadosť o vydanie predložila ukrajinská prokuratúra v novembri 2025.
Alexandra B., pracovníka petrohradského múzea a bývalého vedúceho sekcie archeológie starovekého severného regiónu Čierneho mora, zadržala poľská Agentúra vnútornej bezpečnosti 4. decembra na pokyn prokuratúry. Ukrajinská strana tvrdí, že v rokoch 2014 až 2019 bez povolenia vykonával výskumy v archeologickom komplexe Myrmekion v Kerči na Kryme, čím spôsobil škodu presahujúcu 201 miliónov ukrajinských hrivien (približne štyri milióny eur).
Po zadržaní archeológa postup poľských úradov kritizoval hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
