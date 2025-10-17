Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Poľský súd zamietol vydanie Ukrajinca podozrivého v kauze Nord Stream

.
Ukrajinec Volodymyr Z. (vpravo) prichádza na súd vo Varšave v 17. piatok 2025. Súd v Poľsku rozhodne o vydaní Ukrajinca Volodymyra Z. do Nemecka. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Varšava 17. októbra (TASR) - Okresný súd vo Varšave v piatok nesúhlasil s vydaním Ukrajinca Volodymyra Z., podozrivého z účasti na výbuchu plynovodu Nord Stream, do Nemecka a rozhodol o jeho prepustení z väzby. Informuje o tom spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

„Po prvé, ste voľný,“ povedal sudca obvinenému počas verejného zasadnutia. Zdôraznil, že cieľom konania nebolo preukazovanie viny, ale posúdenie, či skutok uvádzaný nemeckými orgánmi môže byť základom pre výkon európskeho zatykača. Podľa sudcu poľský súd nedisponuje žiadnymi dôkazmi, keďže nemecká strana poskytla len veľmi všeobecné informácie.

Proti rozhodnutiu varšavského okresného súdu je možné podať sťažnosť na odvolací súd.

K poškodeniu troch z celkovo štyroch potrubí plynovodov Nord Stream 1 a Nord Stream 2, ktoré prepravovali ruský zemný plyn do Nemecka, došlo 26. septembra 2022 na dne Baltského mora. Štyridsaťdeväťročný Ukrajinec odmieta, že by mal s incidentom čokoľvek spoločné, a tvrdí, že sa v čase výbuchov nachádzal na Ukrajine.


