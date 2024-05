Poľský sudca, ktorý utiekol do Bieloruska, prišiel o imunitu

Varšava 10. mája (TASR) - Poľský sudca Tomasz Szmydt, ktorý pred stíhaním pre špionáž utiekol do Bieloruska, bol vo štvrtok zbavený právnej imunity, čím sa otvorila cesta pre jeho potenciálne obvinenie. Informovala o tom agentúra AFP.



Bielorusko, ktoré je blízkym spojencom Ruska, v pondelok potvrdilo, že sudca Szmydt prekročil hranice z Poľska. Szmydt, ktorý má blízko k bývalej vládnej strane Právo a spravodlivosť (PiS), označil vyšetrovanie vedené voči nemu v Poľsku za vykonštruované.



AFP spresnila, že disciplinárny súd vo štvrtok udelil povolenie na vyvodenie trestnej zodpovednosti voči Szmydtovi. Ako uviedla hovorkyňa generálneho prokurátora Anna Adamiaková, toto rozhodnutie povedie k strate sudcovskej imunity, čo následne umožní, aby bolo voči Szmydtovi vznesené obvinenie.



Adamiaková spresnila, že dôkazy jasne ukazujú, že Tomasz Szmydt sa zapojil do hybridnej vojny vedenej Bieloruskom a Ruskom proti Poľsku. Jeho "činy mali podkopať pozíciu Poľska vo svete, ako aj jeho zahraničnú politiku a vyvolať vnútropolitické napätie," spresnila hovorkyňa.



Poľský minister spravodlivosti Adam Bodnar informoval, že strata imunity by umožnila vydanie zatykača na Szmydtovo meno a vyhlásenie pátrania organizáciou Interpol. Minister však súčasne priznal, že poľské zložky nebudú môcť poľského sudcu v Bielorusku zadržať.



Szmydt podľa medializovaných informácií rozhodoval v prípadoch vydávania bezpečnostných previerok pre oboznamovanie sa s utajovanými informáciami týkajúcimi sa NATO, EÚ a Európskej vesmírnej agentúry. Pracoval aj na ministerstve spravodlivosti a živnostenskom a obchodnom registri. Účinkoval aj v programe ruského moderátora Vladimira Soloviova, ktorého americké ministerstvo zahraničných vecí označilo za "najenergickejšieho prokremeľského propagandistu".



Sudca a jeho bývalá manželka sa zúčastnili aj v online kampani napádajúcej sudcov, ktorí sa vyslovili proti právnym reformám zavedených stranou PiS, keď bola pri moci.



Poľská prokuratúra začala tento týždeň Schmydta vyšetrovať pre podozrenie zo špionáže. Poľský premiér Donald Tusk uviedol, že Szmydtov prípad vykazuje aj znaky vlastizrady.