Poľský úrad začal konanie proti spoločnostiam koncernu Apple
UOKiK pripomenul, že Apple vyrába zariadenia s vlastným operačným systémom a zároveň pôsobí ako vydavateľ mobilných aplikácií a poskytovateľ reklamných služieb.
Autor TASR
Varšava 25. novembra (TASR) - Poľský Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže a spotrebiteľa (UOKiK) začal protimonopolné konanie proti trom spoločnostiam koncernu Apple. Cieľom vyšetrovania je preveriť, či politika ochrany súkromia v operačných systémoch firmy nenarušuje hospodársku súťaž. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Podľa oznámenia úradu sa konanie týka spoločností Apple, Apple Operations International a Apple Distribution International a súvisí so zavedením politiky transparentnosti sledovania aplikáciami (ATT) v systémoch iOS a iPadOS od verzie 14.5. Šéf UOKiK Tomasz Chrostny uviedol, že spôsob implementácie týchto pravidiel môže viesť k nespravodlivému obmedzeniu konkurencie a predstavovať zneužitie dominantného postavenia.
UOKiK pripomenul, že Apple vyrába zariadenia s vlastným operačným systémom a zároveň pôsobí ako vydavateľ mobilných aplikácií a poskytovateľ reklamných služieb. Týmto spôsobom zhromažďuje údaje o používateľoch, ktoré využíva na zobrazovanie personalizovanej reklamy, pričom konkuruje nezávislým vývojárom a zároveň pôsobí ako regulátor vo vlastnom ekosystéme.
Podľa úradu Apple v ATT zadefinoval pojem sledovanie spôsobom, ktorý sa nevzťahuje na jeho vlastné aktivity, ale na činnosť iných aplikácií. Používatelia preto pri externých aplikáciách vidia výzvu na „sledovanie“, zatiaľ čo pri službách Apple ide o možnosť zapnúť alebo vypnúť „personalizovanú reklamu“. Podľa Chrostneho môže formulácia a grafické spracovanie týchto výziev viesť k tomu, že používatelia častejšie udelia súhlas práve spoločnosti Apple.
Úrad upozornil, že takéto nerovné podmienky môžu znevýhodniť nezávislých vývojárov aplikácií vrátane poľských podnikov, pretože obmedzujú ich prístup k údajom, znižujú hodnotu reklamného priestoru a oslabujú ich postavenie voči inzerentom.
Spoločnosť Apple v reakcii uviedla, že bude s poľským úradom spolupracovať. „V spoločnosti Apple sa verí, že súkromie je základným ľudským právom a funkcia App Tracking Transparency bola vytvorená, aby používateľom poskytla jednoduchý spôsob kontroly nad tým, či firmy môžu sledovať ich aktivitu v iných aplikáciách a na webových stránkach,“ uviedla firma v stanovisku.
