Poľský vedec Uznaňski zrejme poletí na budúci rok na ISS

Varšava 9. augusta (TASR) - Poľský vedec Slawosz Uznaňski zrejme bude v roku 2024 súčasťou vesmírnej misie, ktorá poletí na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS), kde bude vykonávať technologické experimenty. Jeho nomináciu ešte musí schváliť Európska vesmírna agentúra (ESA) a americká spoločnosť podnikajúca v oblasti vesmírneho priemyslu Axiom Space. TASR správu prevzala z agentúry PAP.



Poľský minister hospodárskeho rozvoja Walderman Buda podpísal 4. augusta s ESA a Axiom Space dohodu o vesmírnej misii na ISS, ktorej súčasťou by mal byť aj spomenutý poľský astronaut. ESA v spolupráci so spoločnosťou Axiom Space zabezpečia všetky potrebné náležitosti pri príprave i dokončení vesmírnej misie.



V prípade, ak sa táto misia uskutoční, Uznaňski bude v poradí druhým Poliakom vo vesmíre po zosnulom Miroslawovi Hermaszewskom, ktorý sa v roku 1978 zúčastnil na osemdňovej sovietskej vesmírnej misii.



"Pred našimi očami sa odohráva úžasný príbeh," povedal Buda v stredu pre agentúru PAP. Podľa neho bude mať poľský astronaut možnosť vyskúšať najmodernejšie poľské technológie. Buda tiež spomenul, že táto misia predstavuje pre poľské spoločnosti jedinečnú príležitosť získať cenné skúsenosti, ktoré potvrdia vysokú kvalitu poľských výrobkov.



Poľské spoločnosti môžu predkladať svoje návrhy na vykonávanie experimentov na ISS do 8. septembra. Vybrané koncepty budú následne použité na vesmírnej misii v roku 2024.



Okrem testovania poľskej technológie na nízkej obežnej dráhe Zeme má misia aj vzdelávací charakter, uviedla námestníčka ministra pre hospodársky rozvoj Kamila Krolová, ktorá dúfa, že prednášky poľského astronauta vysielané z ISS sa dostanú k tisícom študentov a pozdvihnú záujem mladých Poliakov o vesmír.



Poľsko v roku 2023 zvýšilo svoj finančný príspevok do Európskej vesmírnej agentúry o približne 300 miliónov eur, vďaka čomu sa bude môcť viac poľských spoločností podieľať na vývojových programoch v oblasti satelitnej komunikácie, navigácie i pozorovania Zeme.