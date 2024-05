Poľský veľvyslanec na Ukrajine prisľúbil pokračovanie pomoci

Kyjev 10. mája (TASR) – Poľsko bude Ukrajine naďalej poskytovať rozsiahlu pomoc, vyhlásil v piatok poľský veľvyslanec na Ukrajine Jarosław Guzy. TASR informuje na základe správy agentúry PAP.



Guzy v piatok poskytol ukrajinskej národnej tlačovej agentúre Ukrinform rozhovor. "Najmä na začiatku vojny sme vám dali všetko, čo sme mali. Okamžite sme vyprázdnili svoje sklady – tanky, lietadlá. Nič sme neodmietli," uviedol Guzy. Zámerom bolo, aby sa Kyjev dokázal brániť pred ruskou vojenskou agresiou.



Poľský veľvyslanec uviedol, že hoci Varšava sa oficiálne rozhodla neuvádzať podrobnosti o množstve poskytnutej pomoci, v tomto smere ju prekonali iba USA, Spojené kráľovstvo a Nemecko.



"Očakávam však, že v budúcnosti prídu z Poľska ďalšie zbrane, napríklad munícia a drony," dodal.



Guzy tiež vyhlásil, že Poľsko po prebratí predsedníctva EÚ začiatkom roka 2025 urobí čo najviac, aby posunulo rokovania o vstupe Ukrajiny do EÚ.



"Rokovania o členstve sú maratónom, robíme však všetko pre to, aby sme ich skrátili. Poľsko je jednou z hŕstky európskych krajín, ktorých obyvatelia podporujú vstup Ukrajiny (do EÚ)," uzavrel veľvyslanec.