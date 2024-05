Poľský veľvyslanec pri OSN: Rusko úmyselne útočí na Ukrajincov

New York 15. mája (TASR) - Vojenská kampaň Moskvy sa mstí na ukrajinských civilistoch a jej cieľom je urobiť veľké časti Ukrajiny neobývateľnými, vyhlásil poľský veľvyslanec pri OSN Krzysztof Szczerski. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry PAP.



Diplomat počas utorkovej rozpravy Bezpečnostnej rady OSN o humanitárnej situácii na Ukrajine varoval pred účelovosťou systematického útočenia Ruska na civilistov na Ukrajine. Podľa jeho slov to je výsledok premyslenej politiky Kremľa.



Szczerski v prejave zdôraznil, že Moskva si je vedomá vysokej ceny za ľudské životy, ktorú ruská armáda platí za všetky územné zisky na ukrajinskom fronte. Rusko sa preto chce pomstiť na tamojšom civilnom obyvateľstve, dodal.



Szczerski uviedol, že Rusko sa snaží zničiť ukrajinské hospodárstvo a spoločnosť tým, že rozsiahle oblasti Ukrajiny robí neobývateľnými, a to aj prostredníctvom rozsiahleho zamínovania.



Povedal tiež, že Rusko kombinuje túto politiku s represiami vo vnútri svojej vlastnej krajiny a prenasledovaním Ukrajincov na okupovaných územiach, čím odsudzuje budúce generácie Rusov na zaplatenie ceny za túto vojnu.



Szczerski podporil myšlienku júnového mierového summitu organizovaného Švajčiarskom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským s argumentom, že Ukrajina sa stala obeťou ruskej agresie, a preto by mala byť vypočutá, pokiaľ ide o cestu k akejkoľvek budúcej mierovej dohode.