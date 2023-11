Poľský vojak postrelil na hranici s Bieloruskom sýrskeho migranta

Varšava 5. novembra (TASR) – Poľský vojak postrelil a zranil 23-ročného sýrskeho migranta, ktorý sa snažil prekročiť hranicu smerom z Bieloruska. Uviedla to v nedeľu poľská mimovládna organizácia. Prokuratúra oznámila vyšetrovanie prípadu, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Hospitalizovaného Sýrčana zasiahla strela do chrbta, keď s ďalšími migranti išiel cez les a náhle počul nezrozumiteľný výkrik, uviedla pre AFP predstaviteľka Združenia pre právnu intervenciu. Mladý muž chce požiadať o medzinárodnú ochranu.



"Vojenská polícia otvorila vyšetrovanie," uviedol pre poľskú agentúru PAP prokurátor z mesta Bialystok na severovýchode krajiny Radoslaw Wiszenko. "Podľa mojich informácií to bola nehoda, ktorá sa stala, keď vojak zakopol," doplnil.



Poľská vláda vybudovala v roku 2022 na hranici s Bieloruskom kovovú bariéru a v oblasti nasadila značný počet vojakov a policajtov, aby odradila migrantov od nelegálneho prekračovania hranice, ktoré podľa kritikov bieloruského režimu podporuje Minsk.



Od začiatku migračnej krízy v regióne v lete 2021 tam podľa mimovládnych organizácií zaznamenali najmenej 50 potvrdených úmrtí, pričom osud ďalších približne 200 migrantov nie je známy.