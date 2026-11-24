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Poľský vzdušný priestor nakrátko narušilo ruské bezpilotné lietadlo
K incidentu došlo len tri dni po tom, ako na územie Poľska dopadli v piatok podľa tamojších prokurátorov tri ruské strely typu Ch-101.
Autor TASR
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Varšava 24. novembra (TASR) - Ruské bezpilotné lietadlo v noci na utorok nakrátko narušilo poľský vzdušný priestor počas útoku Moskvy na západnú Ukrajinu, oznámili poľské ozbrojené sily na sieti X. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.
Poľské orgány udelili povolenie na zostrelenie objektu, no po tom, ako zmenil smer na východ, a „s ohľadom na potenciálnu hrozbu pre civilistov a na možné dôsledky jeho zostrelenia“, bolo prijaté rozhodnutie upustiť od použitia zbraní, uvádza sa v príspevku.
K incidentu došlo len tri dni po tom, ako na územie Poľska dopadli v piatok podľa tamojších prokurátorov tri ruské strely typu Ch-101. Agentúra Reuters konštatuje, že to ešte viac prehĺbilo obavy, že ruská vojna na Ukrajine by sa mohla rozšíriť aj na územie NATO.
Námestník poľského ministra obrany Pawel Zalewski v pondelok informoval, že aliancia v rámci svojej reakcie na piatkový incident nasadí do Poľska radarové lietadlo včasného varovania AWACS.
Poľské orgány udelili povolenie na zostrelenie objektu, no po tom, ako zmenil smer na východ, a „s ohľadom na potenciálnu hrozbu pre civilistov a na možné dôsledky jeho zostrelenia“, bolo prijaté rozhodnutie upustiť od použitia zbraní, uvádza sa v príspevku.
K incidentu došlo len tri dni po tom, ako na územie Poľska dopadli v piatok podľa tamojších prokurátorov tri ruské strely typu Ch-101. Agentúra Reuters konštatuje, že to ešte viac prehĺbilo obavy, že ruská vojna na Ukrajine by sa mohla rozšíriť aj na územie NATO.
Námestník poľského ministra obrany Pawel Zalewski v pondelok informoval, že aliancia v rámci svojej reakcie na piatkový incident nasadí do Poľska radarové lietadlo včasného varovania AWACS.