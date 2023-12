Poľský vzdušný priestor narušila ruská raketa, oznámil generálny štáb

Varšava 29. decembra (TASR) - Ruská raketa v piatok ráno prenikla na istý čas do poľského vzdušného priestoru a následne ho opustila, vyhlásil náčelník poľského generálneho štábu Wieslaw Kukula po mimoriadnom zasadnutí Úradu národnej bezpečnosti. TASR informuje na základe správy poľského denníka Gazeta Wyborcza a agentúr AFP a PAP.



"Všetko nasvedčuje tomu, že do poľského vzdušného priestoru prenikla ruská raketa... a následne ho opustila," povedal Kukula novinárom s tým, že o prieniku ruskej rakety svedčia radarové záznamy Poľska aj spojencov. Zdôraznil však, že s konečnou platnosťou by túto informáciu mali potvrdiť špecializované tímy, ktoré armáda vyslala do terénu na preverenie trasy letu rakety.



Poľské ozbrojené sily predtým oznámili, že do vzdušného priestoru Poľska prenikol neidentifikovaný predmet z Ukrajiny.



"Dostali sme informácie, že neidentifikovaný predmet sa objavil na radare neďaleko mesta Hrubieszów a následne zmizol," povedal pre PAP vojvoda Lubelského vojvodstva Krzysztof Komorski. Obyvatelia tohto vojvodstva pre poľské médiá uviedli, že pozorovali rýchlo letiaci predmet pohybujúci sa smerom na západ.



Hovorca velenia poľských ozbrojených síl Jacek Goryszewski uviedol pre televíznu stanicu TVN24, že predmet prišiel od ukrajinských hraníc. Dodal, že tento incident môže mať spojitosť s rozsiahlymi ruskými útokmi na ukrajinskom území z noci na piatok.



Rusko v piatok skoro ráno zaútočilo raketami a dronmi na viaceré ukrajinské mestá vrátane Ľvova, ktorý sa nachádza približne 70 kilometrov od hraníc s Poľskom. Ukrajinské vzdušné sily hlásili, že Rusko nasadilo až 158 rakiet a bojových dronov.