Poľský vzdušný priestor narušili od východu neznáme objekty

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

S najväčšou pravdepodobnosťou išlo o objekty podobné balónom, ktoré sa pohybovali v súlade s meteorologickými podmienkami.

Autor TASR
Varšava 29. januára (TASR) — Do vzdušného priestoru Poľska vstúpili v stredu večer zo smeru z Bieloruska neznáme objekty. Na základe analýz, vrátane letových charakteristík, dospelo operačné velenie poľských ozbrojených síl (DO RSZ) k záveru, že s najväčšou pravdepodobnosťou išlo o objekty podobné balónom, ktoré sa pohybovali v súlade s meteorologickými podmienkami, uviedlo na platforme X. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru PAP.

Z bezpečnostných dôvodov v časti vzdušného priestoru nad Podleským vojvodstvom preto zaviedli obmedzenia pre civilnú dopravu. „Nebola zistená žiadna hrozba pre bezpečnosť poľského vzdušného priestoru,“ konštatovalo operačné velenie.

Takéto incidenty podľa neho zapadajú do súboru hybridných aktivít, ku ktorým dochádza na východe Poľska. Ozbrojené sily situáciu priebežne monitorujú a sú pripravené plniť úlohy súvisiace s ochranou poľského vzdušného priestoru, uviedlo DO RSZ.

K najvýznamnejšiemu narušeniu poľského vzdušného priestoru došlo v noci z 9. na 10. septembra 2025, keď počas rozsiahleho útoku ruských síl na Ukrajinu doň preniklo 19 - 23 neozbrojených dronov vypustených z Ruska. Poľská armáda v spolupráci so spojencami z NATO viaceré z nich zostrelila.
